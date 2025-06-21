Вместе с Тихановским были освобождены два гражданина Латвии и один - Эстонии

Белорусский режим заподозрил Ройо в создании экстремистской организации, и суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере около 6000 евро. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, усилия по освобождению гражданина Эстонии длились почти полтора года.

"Информация о том, что белорусские власти задержали гражданина Эстонии в Минске, поступила к нам в январе 2024 года. С тех пор посольство и дипломаты были в постоянном контакте с Ройо и его семьей. Я благодарю президента США Дональда Трампа, специального представителя в Украине Кита Келлога и его команду, а также всех американских и эстонских дипломатов и партнеров, которые целенаправленно и последовательно работали над тем, чтобы наш гражданин смог вернуться домой", - сказал Цахкна.

В сентябре 2020 года Ройо создал неправительственную организацию "Фонд друзей Беларуси в Эстонии", целью которой был сбор пожертвований для людей, бежавших от белорусского режима. Созданное Ройо общество не развернуло никакой существенной работы и было удалено из коммерческого регистра через несколько месяцев. Недоходное общество было создано на территории Эстонии в соответствии с законодательством Эстонской Республики.

Вскоре появилось официальное заявление представителя Александра Лукашенко, пишет Русская служба ВВС.

"Это была просьба президента Соединенных Штатов Америки. [...] Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихоновского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи",

- цитирует пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт близкий к белорусским властям Telegram-канал "Пул Первого".