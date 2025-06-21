Вместе с Тихановским были освобождены два гражданина Латвии и один - Эстонии

В субботу, 21 июня, в Беларуси были освобождены 14 политзаключенных, в том числе Сергей Тихановский - экс-кандидат в президенты страны и муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
"Благодаря сильному руководству президента Трампа сегодня были освобождены 14 заключенных из Беларуси. Спасибо правительству Литвы за сотрудничество и помощь - [власти этой страны] остаются настоящими друзьями и союзниками", - написал на платформе Х заместитель спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога Джон Коул.
По информации белорусских СМИ, среди освобожденных - двое граждан Латвии.
Вечером в субботу МИД Латвии подтвердил в соцсети Х, что среди прочих освобождены два гражданина Латвии - Юрий Ганин и Дмитрий Михайлов. Как ранее сообщал портал LSM+, Ганин был приговорен к шести годам колонии за "клевету на Александра Лукашенко" и другие направленные против правящего режима высказывания.
Pateicoties ASV līderībai, ASV prezidentam Donaldam Trampam un ASV prezidenta īpašajam sūtnim Kītam Kellogam, šodien atbrīvoti 14 Baltkrievijā ieslodzītie dažādu valstu pilsoņi, tostarp divi Latvijas pilsoņi - Jurijs Gaņins un Dmitrijs Mihailovs.— Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) June 21, 2025
Prieks, ka starp atbrīvotajiem…
В свою очередь, МИД Эстонии сообщил об освобождении гражданина Эстонии Аллана Ройо, который находился в заключении с января прошлого года, пишет BNS.
Белорусский режим заподозрил Ройо в создании экстремистской организации, и суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере около 6000 евро. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, усилия по освобождению гражданина Эстонии длились почти полтора года.
"Информация о том, что белорусские власти задержали гражданина Эстонии в Минске, поступила к нам в январе 2024 года. С тех пор посольство и дипломаты были в постоянном контакте с Ройо и его семьей. Я благодарю президента США Дональда Трампа, специального представителя в Украине Кита Келлога и его команду, а также всех американских и эстонских дипломатов и партнеров, которые целенаправленно и последовательно работали над тем, чтобы наш гражданин смог вернуться домой", - сказал Цахкна.
В сентябре 2020 года Ройо создал неправительственную организацию "Фонд друзей Беларуси в Эстонии", целью которой был сбор пожертвований для людей, бежавших от белорусского режима. Созданное Ройо общество не развернуло никакой существенной работы и было удалено из коммерческого регистра через несколько месяцев. Недоходное общество было создано на территории Эстонии в соответствии с законодательством Эстонской Республики.
Вскоре появилось официальное заявление представителя Александра Лукашенко, пишет Русская служба ВВС.
"Это была просьба президента Соединенных Штатов Америки. [...] Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихоновского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи",
- цитирует пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт близкий к белорусским властям Telegram-канал "Пул Первого".
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