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Вместе с Тихановским были освобождены два гражданина Латвии и один - Эстонии

Обновлено 21 июня 2025, 20:58
Часть освобожденных в Беларуси политзаключенных. Среди них - Сергей Тихановский

В субботу, 21 июня, в Беларуси были освобождены 14 политзаключенных, в том числе Сергей Тихановский - экс-кандидат в президенты страны и муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

"Благодаря сильному руководству президента Трампа сегодня были освобождены 14 заключенных из Беларуси. Спасибо правительству Литвы за сотрудничество и помощь - [власти этой страны] остаются настоящими друзьями и союзниками", - написал на платформе Х заместитель спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога Джон Коул.

По информации белорусских СМИ, среди освобожденных - двое граждан Латвии.

Вечером в субботу МИД Латвии подтвердил в соцсети Х, что среди прочих освобождены два гражданина Латвии - Юрий Ганин и Дмитрий Михайлов. Как ранее сообщал портал LSM+, Ганин был приговорен к шести годам колонии за "клевету на Александра Лукашенко" и другие направленные против правящего режима высказывания.

В свою очередь, МИД Эстонии сообщил об освобождении гражданина Эстонии Аллана Ройо, который находился в заключении с января прошлого года, пишет BNS.

Белорусский режим заподозрил Ройо в создании экстремистской организации, и суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере около 6000 евро. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, усилия по освобождению гражданина Эстонии длились почти полтора года.

"Информация о том, что белорусские власти задержали гражданина Эстонии в Минске, поступила к нам в январе 2024 года. С тех пор посольство и дипломаты были в постоянном контакте с Ройо и его семьей. Я благодарю президента США Дональда Трампа, специального представителя в Украине Кита Келлога и его команду, а также всех американских и эстонских дипломатов и партнеров, которые целенаправленно и последовательно работали над тем, чтобы наш гражданин смог вернуться домой", - сказал Цахкна.

В сентябре 2020 года Ройо создал неправительственную организацию "Фонд друзей Беларуси в Эстонии", целью которой был сбор пожертвований для людей, бежавших от белорусского режима. Созданное Ройо общество не развернуло никакой существенной работы и было удалено из коммерческого регистра через несколько месяцев. Недоходное общество было создано на территории Эстонии в соответствии с законодательством Эстонской Республики.

Вскоре появилось официальное заявление представителя Александра Лукашенко, пишет Русская служба ВВС.

"Это была просьба президента Соединенных Штатов Америки. [...] Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихоновского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи",

- цитирует пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт близкий к белорусским властям Telegram-канал "Пул Первого".

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