Учеба с 6 лет: как к этому относятся родители и эксперты

В Министерстве образования и науки Латвии вновь рассматривается возможность начала школьного обучения с шести, а не с семи лет, как это происходит сейчас, сообщает портал LSM.lv.
Считается, что более раннее начало школьной жизни может позволить сэкономить средства государственного бюджета. В ряде стран Европы дети начинают школу в шесть лет, что позволяет окончить ее в 18, а не в 19 лет. Однако родители и эксперты скептически относятся к идее, что такой шаг приведет к экономии в сфере образования.
Все отрасли обязаны искать пути экономии бюджета, и образование не является исключением.
Многих родителей удивило заявление министра образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство") в программе "Утренняя панорама", что один из способов экономии, это отправка детей в школу на год раньше, как это делается во многих странах Европы.
"Это означало бы, что молодые люди заканчивают школу на год раньше - в 18 лет идут в университет или на работу. Хочу подчеркнуть, что это пока только тема для обсуждения. Это одна из системных перемен, которая принесла бы экономию в один год", - заявила министр.
На вопрос, как именно и сколько можно было бы сэкономить, министр четкий ответ не дала. По ее словам, расчеты пока предварительные и не подлежат разглашению.
Руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментина–Смилдзиня заявила:
"Мне реально больно, что когда речь заходит об экономии, первым делом затрагивают детей. И если говорят, что мы изменим систему и отправим шестилеток в школу, то на этом нельзя сэкономить. Я просто не вижу, как на этом можно сэкономить. Это только навредит".
Организация Mammām un tētiem не возражает против более раннего начала и окончания школы, но подчеркивает, что шестилетних детей нельзя просто так интегрировать в программу первого класса, игнорируя тот факт, что они все еще малы. В этом случае придется инвестировать в адаптацию школы к детсадовской модели.
"Ребенок должен чувствовать себя ребенком. Ему не надо сидеть 40 минут за партой. А потом перерыв, где нельзя бегать, кричать, ничего. Есть ли у всех школ игровые площадки? Выводят ли детей на улицу во время перемен? Им нужно двигаться. Я бы сказала, что даже семилеткам многие школы не подходят", - добавила Акментина-Смилдзиня.
Психолог и исследователь Эдмунд Ванагс считает, что шестилетние дети могут начать обучение в школе, но:
"Нужно укоротить уроки, увеличить перерывы, обучать через игру. Учебная среда и содержание должны соответствовать психологическим особенностям детей этого возраста".
"Без изменений, без подготовки, без адаптированной среды, это будет кошмар. Но если среду улучшат и вложат средства, тогда это возможно. Думаю, сначала потребуются инвестиции", - отметил он.
Эта идея уже обсуждалась в Латвии несколько лет назад, но тогда поддержки не получила.
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