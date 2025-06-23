Учеба с 6 лет: как к этому относятся родители и эксперты

Руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментина–Смилдзиня заявила:

"Мне реально больно, что когда речь заходит об экономии, первым делом затрагивают детей. И если говорят, что мы изменим систему и отправим шестилеток в школу, то на этом нельзя сэкономить. Я просто не вижу, как на этом можно сэкономить. Это только навредит".

Организация Mammām un tētiem не возражает против более раннего начала и окончания школы, но подчеркивает, что шестилетних детей нельзя просто так интегрировать в программу первого класса, игнорируя тот факт, что они все еще малы. В этом случае придется инвестировать в адаптацию школы к детсадовской модели.

"Ребенок должен чувствовать себя ребенком. Ему не надо сидеть 40 минут за партой. А потом перерыв, где нельзя бегать, кричать, ничего. Есть ли у всех школ игровые площадки? Выводят ли детей на улицу во время перемен? Им нужно двигаться. Я бы сказала, что даже семилеткам многие школы не подходят", - добавила Акментина-Смилдзиня.

Психолог и исследователь Эдмунд Ванагс считает, что шестилетние дети могут начать обучение в школе, но:

"Нужно укоротить уроки, увеличить перерывы, обучать через игру. Учебная среда и содержание должны соответствовать психологическим особенностям детей этого возраста".

"Без изменений, без подготовки, без адаптированной среды, это будет кошмар. Но если среду улучшат и вложат средства, тогда это возможно. Думаю, сначала потребуются инвестиции", - отметил он.

Эта идея уже обсуждалась в Латвии несколько лет назад, но тогда поддержки не получила.