Рассматривается возможность начинать обучение в 1-м классе с шести лет

В настоящее время МОН пытается определить функции, которые ему не следует выполнять и которые можно сократить, чтобы найти возможности для экономии финансовых ресурсов.

Одна из тем обсуждения касается профессионального образования, где обучение сейчас длится четыре года. Министерство рассматривает возможность внедрения модели "3+1", уменьшив требования и объем общего образования и предоставив возможность освоить оставшуюся часть общего образования тем молодым людям, которые после получения профессионального образования решат продолжить обучение в вузе.

Большая дискуссия также касается начала учебного года с шестилетнего возраста. Как пояснила министр, это означало бы синхронизацию с остальным европейским образовательным пространством, где дети начинают школьный путь именно с шести лет.

Это дало бы возможность окончить школу на год раньше - в 18 лет молодежь не продолжала бы учебу в школе, а уже поступала бы в университет или выходила на рынок труда. Это обеспечило бы экономию в размере одного года, утверждает Мелбарде.