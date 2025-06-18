Рассматривается возможность начинать обучение в 1-м классе с шести лет

Министерство образования и науки (МОН) снова рассматривает возможность отдавать детей в первый класс в возрасте шести лет, заявила в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр образования Даце Мелбарде ("Новое Единство").
В настоящее время МОН пытается определить функции, которые ему не следует выполнять и которые можно сократить, чтобы найти возможности для экономии финансовых ресурсов.
Одна из тем обсуждения касается профессионального образования, где обучение сейчас длится четыре года. Министерство рассматривает возможность внедрения модели "3+1", уменьшив требования и объем общего образования и предоставив возможность освоить оставшуюся часть общего образования тем молодым людям, которые после получения профессионального образования решат продолжить обучение в вузе.
Большая дискуссия также касается начала учебного года с шестилетнего возраста. Как пояснила министр, это означало бы синхронизацию с остальным европейским образовательным пространством, где дети начинают школьный путь именно с шести лет.
Это дало бы возможность окончить школу на год раньше - в 18 лет молодежь не продолжала бы учебу в школе, а уже поступала бы в университет или выходила на рынок труда. Это обеспечило бы экономию в размере одного года, утверждает Мелбарде.
Она пояснила, что в переговорах между МОН, Министерством финансов и социальными партнерами подчеркивается, что экономии можно достичь за счет системных изменений, а не путем сокращения базовых функций. В целом речь идет о пересмотре хозяйственного подхода, и на данный момент министр не видит возможностей для значительной экономии имеющихся средств.
"Мы не видим возможности в 2026 году сэкономить 22 миллиона евро, не отказавшись от самых основных функций", - заявила Мелбарде, предупредив, что впереди очень сложные обсуждения.
Если в следующем году нужно сэкономить 22 миллиона евро, то это означало бы отказ от "ключевых базовых функций", например, от экзаменов в 9-м классе, поддержки спорта или молодежных организаций.
"Это выбор, с которым нужно считаться. Мы готовы представить эти сценарии на обсуждение, но это совместное решение - действительно ли это принесет обществу необходимые выгоды", - отметила политик.
Она также подчеркнула, что необходимо учитывать, что страна перешла в режим экономии, а это означает, что не может быть и речи о дополнительных средствах на повышение зарплат. Тем не менее можно рассчитывать на средства, которые поступят в систему для внедрения новой образовательной программы.
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