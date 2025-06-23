Как делают настоящий Янов сыр?

Янов сыр один из древнейших праздничных продуктов латышской народной традиции. Его приготовление и употребление сопровождаются обрядами, уходящими корнями в далекое прошлое, связанными с важной ролью животноводства в хозяйстве и циклом природы.

"Традиционный и неповторимый - жёлтый, солнечный сырный круг - круглый сыр, символизирующий солнце. Он напоминает нам о желании, чтобы наши коровки давали больше молока. Венок у девушек круглый, сыр круглый - он символизирует солнце", - объясняет исследовательница традиций Занда Курсите.

Раньше творог нужно было копить, поэтому сыр готовили только по особым случаям, например, к празднику Лиго. Лишь в начале 20 века творожный сыр стал частью повседневного рациона в сельской местности.

"Это был один из первых сырных продуктов в Европе вообще, который наши предки начали готовить - именно творожный сыр как Янов сыр", - добавляет Курсите.

Поскольку Янов сыр готовится по традиционной, веками неизменной методике, он включен в реестр традиционных продуктов Европейского Союза.

Его готовят не только дома, но и на промышленных предприятиях.

"В основе настоящего Янова сыр качественный творог, который закладывают в специальную ванну, затем добавляют обезжиренное молоко, все нагревают до образования однородной массы и отделения сыворотки. Масса становится тягучей. Потом добавляют тмин, соль, яйца, сливки и продолжают варить до полной однородности. Так и получается настоящий Янов сыр!" - рассказывает руководитель производства PKS Straupe Роланд Йомертс.

Сыры отличаются по содержанию жира, но их объединяет одна традиционная рецептура, которую, как подчёркивают эксперты, нельзя изменять.

"Если мы, например, добавим лимонный сок или лимонную кислоту, то это уже будет другой рецепт, другое название и совсем другой продукт", - поясняет Йомертс.

Чем выше содержание жира, тем вкуснее сыр: он получается более нежным и эластичным. С этим могут экспериментировать хозяйки, готовящие Янов сыр дома.