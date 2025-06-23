Отчуждение земли для проекта Rail Baltica сталкивается с трудностями

В коридорах Сейма застряло решение о конкретном земельном участке, необходимом для реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. Участок требуется уже для первого этапа строительства, на который выделены средства. Министерство с одной стороны утверждает, что для строительства он необходим, а с другой - что и без него можно начинать работы, об этом сообщает портал LSM.lv.
Участок Mazputniņi расположен в Иецавской волость, в том месте где которое пройдет основная трасса Rail Baltica.
Государство уже долгое время пытается выкупить этот участок принудительно, поскольку нынешний собственник отказался продавать землю добровольно, рассчитывая получить за нее цену, в десять раз превышающую предложенную.
Вопрос об отчуждении изначально был одобрен Кабинетом министров в начале 2023 года. Затем он был передан в Сейм, где должен был пройти процедуру рассмотрения в трех чтениях. Документы по отчуждению поступили в парламент еще в июне 2024 года. В январе этого года законопроект был рассмотрен во втором чтении. После этого процесс застопорился. Вопрос рассматривался в Юридической комиссии перед третьим чтением, однако было решено повременить с поддержкой.
В отличие от других участков по Латвии, для начала работ на этом отрезке уже выделены деньги. В парламенте отмечают, что вопрос не был рассмотрен по вине Министерства сообщения, заявил председатель Юридической комиссии. Совсем недавно учреждение направило комиссии письмо с просьбой отложить рассмотрение законопроекта.
"Если учреждение, подавшее законопроект, по которому мы спрашивали: "Действительно ли это необходимо?" пишет нам и просит не продвигать, то мы и не продвигаем", - заявил председатель Юридической комиссии Андрей Юдин ("Новое Единство").
Несмотря на то, что Министерство само инициировало отсрочку, еще совсем недавно в информационном сообщении министерство писало, что данный участок "критически необходим для начала строительных работ Rail Baltica". В интервью программе De facto чиновники пояснили, что, как оказалось, потребность все же не столь острая.
"Это не помешает. Мы прекрасно знаем, что не хватает именно этого участка, но это не повлияет на наш график строительных работ", - заявил член правления Eiropas Dzelzceļa līnijas Янис Наглис.
"Мы имеем право начать строительство, действовать и работать на тех участках, которые необходимы для нужд Rail Baltica. Даже если процесс отчуждения еще не завершен полностью, это уже сейчас предусматривает закон о Rail Baltica", - отметила заместитель госсекретаря Министерства сообщения по вопросам проекта Rail Baltica Кристине Малнаце.
Иное мнение прозвучало в марте этого года на заседании Юридической комиссии.
"Необходимо понимать, что для начала строительных работ необходимо иметь доступ ко всем объектам, указанным в конкретном разрешении на строительство.
Если отсутствует хотя бы один из объектов, то, по сути, даже если средства найдены, такие строительные работы не могут быть начаты", - заявила представитель Eiropas Dzelzceļa līnijas Яна Упениеце.
Так как же на самом деле? С одной стороны, министерство говорит, что участок необходим, а с другой, что нет.
Парламентский секретарь министерства сообщил, что вопрос, в конечном итоге, не является настолько срочным.
По его словам, летом строительные работы можно будет начать, даже несмотря на то, что государство еще не выкупило участок. Землю временно арендуют, а уже потом выкупят. Таким образом, и летние парламентские каникулы, в которые Сейм уже ушел, не станут препятствием для начала строительства.
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