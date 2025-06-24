Под Кулдигой погиб водитель квадроцикла

Так, в 13:49 в понедельник в Курмальской волости Кулдигского края на дороге местного значения (между автодорогами Р112 и V1283) мужчина, управляя квадроциклом Polaris Sportsman, не справился с управлением и перевернулся.

В результате квадроцикл упал на него.

К сожалению, в результате полученных травм мужчина скончался.

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Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек и один погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Среди пострадавших - один пешеход и один водитель электрического самоката.

Всего в сфере дорожного движения за сутки вынесено 573 постановления об административных правонарушениях, в том числе 269 в связи с превышением скорости и три по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.