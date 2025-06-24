23 июня глазами VUGD: пострадавший в пожаре человек и ложные вызовы на костры

В понедельник при пожаре в Салиенской волости Аугшдаугавского края пострадал человек, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В 12:53 поступил вызов в Салиенскую волость Аугшдаугавского края, где на первом этаже двухэтажного жилого дома горели газовый баллон и стена общей площадью 0,5 кв. м.
В результате происшествия пострадал человек, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи. Когда на место прибыли пожарные-спасатели, горение уже прекратилось.
За минувшие сутки VUGD получила 74 вызова: 23 - на тушение пожаров, 21 - на спасательные работы, еще 30 вызовов оказались вводящими в заблуждение.
Вечером 23 июня спасатели получили 17 ложных вызовов на костры, разведенные участниками праздника, которые вызвавшие службу люди издалека приняли за пожар.
Еще в девяти случаях пожарные-спасатели констатировали, что на месте ЧП горит оставленный без присмотра костер или же ведется сжигание различных бытовых вещей и мусора.
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