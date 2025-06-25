Страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность коллективной обороне, закрепленную в 5-й статье Вашингтонского договора: нападение на одно [государство-член] является нападением на всех", - говорится в итоговом документе саммита.

Все 32 союзника в декларации саммита также обязались увеличить прямые расходы на оборону, а также расходы на проекты, связанные с обороной и безопасностью, до 5% ВВП к 2035 году.

До сих пор государства-члены НАТО обязались тратить не менее 2% своего ВВП на оборону, соглашение об этом было достигнуто в Уэльсе в 2014 году в ответ на первоначальное вторжение России в Украину.

За последнее десятилетие две трети государств-членов достигли этой цели, и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что остальные, наконец, сделают это в этом году.

Однако, учитывая растущую обеспокоенность тем, что Россия может решиться на прямую конфронтацию с НАТО в ближайшие годы, и поддавшись давлению Трампа, государства-члены альянса согласились более чем вдвое увеличить свои расходы на оборону.

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Согласно соглашению, общие расходы на оборону делятся на две части: 3,5% ВВП выделяются на прямые расходы на оборону, а еще 1,5% - на связанные с обороной объекты инфраструктуры.

В коммюнике саммита Россия была признана "долгосрочной угрозой" коллективной безопасности, кроме того была подтверждена "долгосрочная" поддержка Украины в ее борьбе с агрессией Москвы.

Члены альянса заявили, что они "едины в противостоянии основным угрозам безопасности (..), особенно долгосрочной угрозе, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности", - говорится в коммюнике саммита.

"Союзники подтверждают свою долгосрочную суверенную приверженность Украине, безопасность которой укрепляет нашу собственную", - заявили лидеры НАТО.