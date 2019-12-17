После того, как Нил Ушаков ("Согласие") и Андрис Америкс ("Честь служить Риге") покинули стены Рижской думы, отправившись в Европарламент, в коалиции случился раскол. Каждая из партий начала тянуть одеяло на себя.

На прошедшем 2 ноября съезде ЧСР руководство партии признало, что в отношениях с многолетним партнером настала "усталость".

Партия приняла решение впервые баллотироваться по собственному списку, а не вместе с "Согласием".

"Очень многие браки, в которых люди обещают любить друг друга и жить вместе до гроба, поддерживать друг друга, распадаются в течение пяти лет. В политике мы вместе с "Согласием" уже десять лет. Для политики - это уже золотая свадьба, однако в этих отношениях всегда может настать усталость, рутина", - образно выразился Америкс.

По словам Олега Бурова, "Согласие" не захотело принимать, что после ухода Нила Ушакова "главой семьи" в коалиции стала ЧСР.