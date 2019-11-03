"У нас с "Согласием" уже золотая свадьба, но на выборы пойдем отдельно". Америкс о будущем ЧСР

Многолетний руководитель партии Андрис Америкс, который в этом году работу в Риге сменил на Европарламент, подчеркнул товарищам, что политическая организация находится на поворотном моменте своего пути.

Через полтора года, когда пройдут выборы в Рижскую думу, скорее всего "Честь служить Риге" впервые будет баллотироваться по собственному списку, не вместе с партией "Согласие", и к этому шагу необходимо как следует подготовиться.

"Очень многие браки, в которых люди обещают любить друг друга и жить вместе до гроба, поддерживать друг друга, распадаются в течение пяти лет.

В политике мы вместе с "Согласием" уже десять лет. Для политики - это уже золотая свадьба, однако в этих отношениях всегда может настать усталость, рутина", - образно выразился Америкс.

Решение баллотироваться отдельно в то же время вовсе не означает, что "Честь служить Риге" планирует расставаться с "Согласием" и делить "брачное имущество". Под управлением Олега Бурова сотрудничество в Рижской думе продолжится.

В то же время Буров признал, что работать с Фракцией независимых депутатов и "Согласием" сложно, особенно в условиях, когда необходимо принимать бюджет.

По словам Бурова, "Согласие" не хочет принимать, что после ухода Нила Ушакова "главой семьи" в коалиции стала "Честь служить Риге".

Также в дебатах съезда прозвучало, что стремительное повышение финансирования партий пройдет мимо бюджета "Честь служить Риге", так как партия не баллотировалась на выборах в Сейм со своим списком. Поэтому члены партии призвали руководство создать список и на национальном уровне.

"Иначе эти неравнозначные условия раньше или позже сделают нас проигравшими, потому что впереди будут спортсмены со стероидами.

Это госфинансирование своего рода допинг для партий, у которых нет доверия общества", - заявил депутат партии в Рижской думе Вячеслав Степаненко.

Примечательно, что на съезде "Согласия" на прошлой неделе не участвовал ни один представитель "Честь служить Риге", а в субботу на съезде "Честь служить Риге" обошлось без поздравлений "Согласия".