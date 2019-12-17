После того, как Нил Ушаков ("Согласие") и Андрис Америкс ("Честь служить Риге") покинули стены Рижской думы, в столичном самоуправлении началось что-то очень напоминающее культовый сериал "Игра престолов".

За развитием событий сложно уследить. В мае на место Ушакова пришел Дайнис Турлайс. Он пробыл на этом посту рекордные три недели.

Параллельно "за грубые нарушения" из "Согласия" исключили вице-мэра Вадима Баранника и депутатов Валерия Петрова, Алексея Росликова и Виталия Дубова.

На должность мэра по итогу назначили Олега Бурова, которому приходилось все время балансировать между всеми.

Ему это даже удавалось немного дольше, чем Турлайсу, пока 6 декабря все не перевернул с ног на голову все тот же министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, инициируя распустить думу.

Пуце решил инициировать роспуск Рижской думы, потому что, с точки зрения министерства, дума уже второй раз оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора.

В то же время не все так просто - необходима поддержка правительства и Сейма, а также законодательные поправки.