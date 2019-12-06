VARAM решило инициировать роспуск Рижской думы

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Реагируя на неспособность думы решить вопрос о вывозе отходов, VARAM несколько раз отправляло ей запросы, но не получало ответов по существу, сказал Пуце.

"Констатируя угрозу демократии и законности, я должен реагировать должным образом и устранить угрозу", - добавил министр.

В законе о самоуправлениях предусмотрено более 20 автономных функций самоуправлений, и одна из них - обеспечение коммунальных услуг, в том числе вывоза мусора. Невыполнение автономных функций является одной из четырех возможных причин роспуска самоуправления.

Подготовленный VARAM проект решения сначала рассмотрит правительство, а потом Сейм. Дума считается распущенной с момента принятия решения парламентом.

После роспуска думы на территории самоуправления назначается временная администрация. Если до очередных выборов в самоуправления остается менее 15 месяцев, внеочередные выборы не проводятся. Очередные выборы в самоуправления предусмотрены в первую субботу июня 2021 года.