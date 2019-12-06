Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) решило инициировать роспуск Рижской думы, поскольку в видении министерства власть уже второй раз не способна выполнить одну из автономных функций самоуправления - обеспечить обхозяйствование бытовых отходов.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.
Реагируя на неспособность думы решить вопрос о вывозе отходов, VARAM несколько раз отправляло ей запросы, но не получало ответов по существу, сказал Пуце.
"Констатируя угрозу демократии и законности, я должен реагировать должным образом и устранить угрозу", - добавил министр.
В законе о самоуправлениях предусмотрено более 20 автономных функций самоуправлений, и одна из них - обеспечение коммунальных услуг, в том числе вывоза мусора. Невыполнение автономных функций является одной из четырех возможных причин роспуска самоуправления.
Подготовленный VARAM проект решения сначала рассмотрит правительство, а потом Сейм. Дума считается распущенной с момента принятия решения парламентом.
После роспуска думы на территории самоуправления назначается временная администрация. Если до очередных выборов в самоуправления остается менее 15 месяцев, внеочередные выборы не проводятся. Очередные выборы в самоуправления предусмотрены в первую субботу июня 2021 года.
В Рижской думе работают 60 депутатов от шести партий - "Согласие", "Честь служить Риге", "Единство", "Для развития Латвии", Новая консервативная партия и Visu Latvijai! - Tēvzemei un brīvībai/LNNK.