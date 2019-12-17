​Конечно, официально Шкеле никакого отношения к "мусорному" бизнесу не имеет. ​Просто случайно оказался не в том месте. Как всегда.

В то время, когда решалось - удастся или не удастся ввести в Риге монополию на 20 лет по вывозу отходов, в офисе бывшего премьера и называемого олигархом Андриса Шкеле на улице Дзирнаву регулярно появлялись бизнесмены из этой отрасли.

Пока итог дела не ясен - на данный момент Совет по конкуренции запретил вводить в Риге на 20 лет монополию на мусор и заключать договор на 700 миллионов с компанией Tīrīga.

Именно после этого в Риге начались проблемы с вывозом мусора, которые могут привести к роспуску Рижской думе.

Текущий статус: в конце декабря был повторно объявлен конкурс на предоставление услуг по вывозу мусора в Риге. Претенденты могут подавать заявки на конкурс до 16 января 2020 года.