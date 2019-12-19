Посещение собора Нотр-Дам де Пари для многих было тем, "что нужно сделать прежде, чем умереть".
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля 2019 года незадолго до 18:50.
В тушении пожара было задействовано более 400 пожарных. В соборе хранилась одна из величайших святынь христианского мира - Терновый венец Спасителя. Ее удалось спасти.
Пожар был потушен утром 16 апреля.
Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства.
Пожар объединил тысячи французов, которые вышли на улицы Парижа с молитвой.
Президент Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам де Пари. Сумма пожертвований на реконструкцию собора Парижской Богоматери за первые четыре месяца составила почти 270 миллионов евро.