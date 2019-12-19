События, которые мы запомним

Посещение собора Нотр-Дам де Пари для многих было тем, "что нужно сделать прежде, чем умереть".

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля 2019 года незадолго до 18:50.

В тушении пожара было задействовано более 400 пожарных. В соборе хранилась одна из величайших святынь христианского мира - Терновый венец Спасителя. Ее удалось спасти.

Пожар был потушен утром 16 апреля.

Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства.

Пожар объединил тысячи французов, которые вышли на улицы Парижа с молитвой.