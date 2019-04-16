"Это было место, которое мы хотели увидеть перед смертью". Очевидцы о пожаре в соборе Нотр-Дам де Пари

"Мы находились здесь, недалеко. Услышали сирены", - журналистам The Guardian рассказал 72-летний американский турист Фред Фелпсс, который со своей 71-летней супругой Даниелой забронировал экскурсию в собор в эту среду. Билеты так и останутся неиспользованными.

"Это было одно из тех мест, которые хотели увидеть, прежде чем умереть", - сказал Фелпсс. "Мы смотрим на то, что происходит, и у нас текут слезы. Это ужасно, просто ужасно".

Мы видели лица парижан и слышим эмоции в их голосах... Несмотря на то, что мы не знаем французского, сегодня мы его понимаем...

Видео: Пожар в соборе Парижской Богометери

Мари Анна Экошара с мужем Луи приехала в гости к своим детям, которые живут в Париже. Сидя в кафе неподалеку, около 18:50 она увидела дым со стороны собора.

"Это ужасно. Мы видели плачущих людей. Это культурное наследие Парижа. Не только Парижа, но и всей Франции", - говорит Экошара. "Ужасно смотреть на то, как горит собор. Это почти равносильно тому, как гореть физически".

Некий очевидец, пожелавший остаться анонимным, отметил, что "смотреть на пожар собора - это как смотреть на страдания человека".

26-летняя парижанка и юрист Алиса Лора сказала, что произошедшее её "чрезвычайно огорчило".

"Это великий исторический памятник, часть облика Парижа, часть истории Франции. Это литература, это мьюзиклы, это культура...", - отметила она.

"Мои чувства сейчас очень, очень сложно описать. Это очень грустно", - поделилась Лора.

"Это национальная трагедия", - прокомментировал Поль Рештер, который живет всего в паре сотен метров от собора.

"Там разрушился символ Франции, часть нашей национальной идентичности, нашей истории, культуры, литературы".

Галерея: Пожар в соборе Парижской Богометери

Напомним, вечером 15 апреля во французской столице загорелся собор Парижской Богоматери — один из самых известных соборов мира, символ Парижа. Полностью обрушилась крыша и знаменитый шпиль.

Прокуратура Парижа начала расследование причин пожара. Госсекретарь при французском МВД Лоран Нуньес заявил, что в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщают источники со ссылкой на парижских пожарных, вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания.