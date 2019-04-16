"Это было место, которое мы хотели увидеть перед смертью". Очевидцы о пожаре в соборе Нотр-Дам де Пари

В соборе Нотр-Дам де Пари (собор Парижской Богоматери в Париже) 15 апреля вечером произошел сильный пожар. Местные жители и гости столицы Франции рассказали об атмосфере, царящей на месте происшествия.
"Мы находились здесь, недалеко. Услышали сирены", - журналистам The Guardian рассказал 72-летний американский турист Фред Фелпсс, который со своей 71-летней супругой Даниелой забронировал экскурсию в собор в эту среду. Билеты так и останутся неиспользованными.
"Это было одно из тех мест, которые хотели увидеть, прежде чем умереть", - сказал Фелпсс. "Мы смотрим на то, что происходит, и у нас текут слезы. Это ужасно, просто ужасно".
Мы видели лица парижан и слышим эмоции в их голосах... Несмотря на то, что мы не знаем французского, сегодня мы его понимаем...
Видео: Пожар в соборе Парижской Богометери
Мари Анна Экошара с мужем Луи приехала в гости к своим детям, которые живут в Париже. Сидя в кафе неподалеку, около 18:50 она увидела дым со стороны собора.
"Это ужасно. Мы видели плачущих людей. Это культурное наследие Парижа. Не только Парижа, но и всей Франции", - говорит Экошара. "Ужасно смотреть на то, как горит собор. Это почти равносильно тому, как гореть физически".
Некий очевидец, пожелавший остаться анонимным, отметил, что "смотреть на пожар собора - это как смотреть на страдания человека".
26-летняя парижанка и юрист Алиса Лора сказала, что произошедшее её "чрезвычайно огорчило".
"Это великий исторический памятник, часть облика Парижа, часть истории Франции. Это литература, это мьюзиклы, это культура...", - отметила она.
"Мои чувства сейчас очень, очень сложно описать. Это очень грустно", - поделилась Лора.
"Это национальная трагедия", - прокомментировал Поль Рештер, который живет всего в паре сотен метров от собора.
"Там разрушился символ Франции, часть нашей национальной идентичности, нашей истории, культуры, литературы".
Галерея: Пожар в соборе Парижской Богометери
Напомним, вечером 15 апреля во французской столице загорелся собор Парижской Богоматери — один из самых известных соборов мира, символ Парижа. Полностью обрушилась крыша и знаменитый шпиль.
Прокуратура Парижа начала расследование причин пожара. Госсекретарь при французском МВД Лоран Нуньес заявил, что в результате пожара никто не пострадал.
Как сообщают источники со ссылкой на парижских пожарных, вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания.
В ходе реставрации собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотою около 100 метров. Работы должны были завершиться в 2022 году. Стоимость реставрации оценивалась в шесть миллионов евро.