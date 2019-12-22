Мистер невозмутимость, самообладание и терпение. В команде TVNET уже более 7 лет. Новостник по призванию и заместитель главного редактора по статусу.

"Прыгнуть с тарзанки, прогуляться ночью по Маскачке, попробовать оливье со скидочной полки супермаркета - думаете это настоящий вызов? Нет.

Настоящий вызов - это попытаться записать свой голос в большом и серьезном проекте, когда ты заикаешься!

Как оказалось - совсем не сложно", - признается Саша.

Вроде бы маленький шаг для любого журналиста, но огромный скачок для него. "Еще один Гордиев узел в собственной голове разрублен. Может запеть?" - теперь шутит он.

Вот, этот материал:

Также именно Саша отвечает за стратегические важное партнерство с Балтийским центром журналистских расследований Re:Baltica - именно он перевел все главные тексты этого года.

Например, об империи Шлесерса и Шкеле:

"Кто же откажется перевести огромный лонгрид про коррупцию, финансы, недвижимость и олигархов? Да все! А мне нравится: посидеть до поздней ночи за компьютером, тщательно выверяя цифры, проверяя цитаты и выбирая наиболее подходящие синонимы, выпить под это дело пару чашек хорошего чая, и потом с уже неработающим мозгом лечь спать, даже во сне продолжая крутить в голове слова.

Серьезный, важный для общества труд. А как же потом приятно слышать от знакомых: "Кстати, читал? Очень интересно!"" - признается он.

Большая работа была проделана и освещая схему Latvijas Hipotēka:

"Есть темы, к освещению которых хочется приложить свою руку, хотя бы в качестве переводчика. Latvijas Hipotēka - одна из них. Из-за своей наивности люди теряют все, что у них есть, а "молодые бизнесмены" становятся все богаче, наживаясь на чужом горе. Я все-таки за то, чтобы все люди были добрыми и хорошими!