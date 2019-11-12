"Спасатели". Прибрать собственность к рукам в стиле Latvijas Hipotēka

Ни одна из женщин такого устного соглашения не припоминает.

Член правления LH Гончар пояснил, что состояние дома было хуже, чем казалось сначала. Как доказательство он прислал фотографии, на которых действительно видны помещения в плохом состоянии и постройки, которые скорее напоминают сарай. Когда показали фото уже бывшим владелицам, они признали, что были выбраны самые унылые ракурсы.

На других фото, которые показали женщины, видно, что это был дом из желтого кирпича, который оставляет лучшее впечатление об общем состоянии собственности. Гончар не смог пояснить, почему таких фотографий среди присланных им нет.

Записи в Земельной книге свидетельствуют, что первому покупателю дом продали за 25 000 евро, а еще через год следующему за 38 800 евро. Это близко к сумме, которую изначально обеим женщинам обещали как потенциальную стоимость. И этого хватило бы как для погашения долгов, так и осталось бы еще самим женщинам.

ФОТО: Re:Baltica

ФОТО: Re:baltica

Клиенты, почти все как один, рассказывают, что сначала работники LH были подчеркнуто любезны и шли навстречу. И очень настойчивы — до подписания договора. После этого начинались поправки в договоре, смена вида договора, пока у клиентов не возникает путаница, что и зачем вообще надо делать. В свою очередь график выплат обычно оформляется на три месяца — со сравнительно небольшими ежемесячными платежами, и всей оставшейся суммой в конце трех месяцев. Потом его несколько раз продлевают..

У людей счета путались, кроме того, в договорах иногда появлялись новые пункты.

"Я говорю тому консультанту, Янисом звали — со светлыми волосами такой, совсем молодой мальчик — я говорю, я не юрист и ничего тут не понимаю. И я сказала — у меня медленно идет чтение и довольно мелкие [буквы] были. Я с лупой читаю эти бумаги. Он смотрит, смотрит, и тогда он полностью вырывает из рук, и вообще не позволяет мне прочитать", — так происходящее вспоминает одна из клиенток, сын которой в сделке с LH потерял сельскую собственность площадью 19 га с домом и лесом. От леса сейчас в основном остались пни, потому что как только смогла, LH продала собственность, новые владельцы быстро вырубили весь лес.

Re:Baltica известно как имя женщины, так и название дома, однако она не хочет публиковать их из-за стыда и также страха.