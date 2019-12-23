В июне 2019 года латвийский боксёр Майрис Бриедис завоевал чемпионский пояс WBO, в третьем раунде отправив в нокаут поляка Кшиштофа Гловацки. Представители Гловацки после этой дуэли начали юридическую борьбу, и WBO обязали Бриедиса предложить противнику возможность взять реванш.
В полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии, который состоялся 15 июня в Риге, Бриедис техническим нокаутом победил поляка Кшиштофа Гловацки и вышел в финал турнира.
Чемпионский пояс не был вручён Бриедису сразу после боя. Это случилось только в июле.
👑 @BriedisMairis takes delivery of his shiny new @WorldBoxingOrg belt! 👌#BriedisDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/GwhdKdOrOM— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) July 4, 2019
Галерея: Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки
Представители Гловацки после этой дуэли начали юридическую борьбу, потребовав дисквалификации Бриедиса и аннулирования результатов, так как латвийский боксёр нанёс удар сопернику локтем в лицо, что в ринге запрещено.
Юридические процедуры затянулись на несколько месяцев, однако представители Гловацки не добились желаемого результата.
В результате WBO отняла у латвийского боксёра Майриса Бриедиса пояс чемпиона мира.
Место и время проведения финала суперсерии официально не объявлены. Менеджер Бриедиса Раймонд Зепс ранее порталу TVNET указал, что бой может состояться в конце января или начале февраля в России, Саудовской Аравии или Латвии.