В июне 2019 года латвийский боксёр Майрис Бриедис завоевал чемпионский пояс WBO, в третьем раунде отправив в нокаут поляка Кшиштофа Гловацки. Представители Гловацки после этой дуэли начали юридическую борьбу, и WBO обязали Бриедиса предложить противнику возможность взять реванш.

В полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии, который состоялся 15 июня в Риге, Бриедис техническим нокаутом победил поляка Кшиштофа Гловацки и вышел в финал турнира.

Чемпионский пояс не был вручён Бриедису сразу после боя. Это случилось только в июле.

Галерея: Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки

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Представители Гловацки после этой дуэли начали юридическую борьбу, потребовав дисквалификации Бриедиса и аннулирования результатов, так как латвийский боксёр нанёс удар сопернику локтем в лицо, что в ринге запрещено.

Юридические процедуры затянулись на несколько месяцев, однако представители Гловацки не добились желаемого результата.

В результате WBO отняла у латвийского боксёра Майриса Бриедиса пояс чемпиона мира.