Дерби Мадрида и Рима, матч лидеров в Италии и Англии, "Динамо" против "Барыса"

29 сентября

Так уж сложился календарь, что основная масса интересных матчей, пройдёт в субботу. Посмотреть все игры онлайн, не получится чисто физически. Поэтому придётся выбирать или смотреть потом в записи.

16:00 Рома — Лацио

Футбольный день начнётся с римского дерби. Матчи "Ромы" и "Лацио" всегда проходят достаточно жарко, т.к. на поле выходят непримиримые соперники. Обе команды начали чемпионат не ахти, и если "Лацио" сейчас занимает 4-ю строчку, то "Рома" находится аж на 10-й. Несмотря на это, матч между двумя этими соперниками всегда был особенным, почему в этот раз должно быть по-другому?

19:00 Ювентус - Наполи

В кои-то веки итальянский чемпионат радует больше, чем одним хорошим матчем за выходные. Сразу после римского дерби в Турине встретятся "Ювентус" и "Наполи" - на данный момент первая и вторая команда в Серии А. Безусловно - это центральный матч тура не только в Италии, но и во всей футбольной Европе.

"Ювентус" в нынешнем сезоне ещё ни разу не проиграл. В последний раз такое было в 1930 году. Подопечные Массимилиано Аллегри выиграли все семь встреч на старте – шесть в чемпионате Италии и еще одну – в Лиге чемпионов.

Является ли феноменальная игра "Юве" заслугой пришедшего летом Роналду или нет, пока судить рано. Португалец, кстати, на данный момент является лучшим бомбардиром "Ювентуса" - на его счету три мяча в семи матчах. Интересно, сможет ли Криштиану забить принципиальному сопернику своей новой команды?

Криштиану Роналду ФОТО: ALESSANDRO DI MARCO/EPA/Scanpix

19:30 Челси — Ливерпуль

Возможно, мы погорячились, назвав матч "Юве" против "Наполи", главным поединком выходных. Во всяком случае поклонники английского футбола точно с нами не согласятся. В рамках 7-ого тура лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" встретится с лондонским "Челси", который занимает третью строчку.

На этой неделе команды уже встречались в рамках Кубка английской лиги и футболисты "Челси" оказались сильнее (2:1). Это поражение для подопечных Юргена Клоппа стало первым в сезоне и наверняка они захотят взять реванш у "синих".

19:30 РФШ - Рига

В 19:30 на стадионе "Аркадия" состоится центральный матч тура и, возможно, всего чемпионата Латвии. Этот матч уже многие окрестили "золотым". "РФШ" занимает вторую строчку и имеет матч в запасе, а "Рига" может в этой игре практически гарантировать себе золотые медали чемпионата. Матч обещает быть интересным и если не подведет погода, то можно отправиться прямо на стадион!

21:45 Реал Мадрид — Атлетико Мадрид

На ночь глядя ещё одно столичное дерби, на сей раз в Испании. Тем, кто следит за футболом, объяснять не нужно - матч "Реала" против "Атлетико" это всегда эмоции.

Команды в чемпионате расположились на втором и третьем месте соответственно. На первом находится "Барселона", которую никто из команд не хочет пускать в отрыв. Именно поэтому нам гарантирована яркая игра.

17:00 Динамо Рига - Барыс Астана

Чтобы разбавить футбольные события, предлагаем вам хоккейный матч. Тем более в нём участвует наше "Динамо". Рижане в этом сезоне выступают достаточно хорошо, но нестабильно. Подопечные Анкипанса могут удивить и обыграть лидера конференции "Йокерит", а затем проиграть "Сочи", от которого никто не ждал сюрпризов.

На этот раз соперником "Динамо" станет команда "Барыс" из Астаны. Матч пройдёт в Риге, поэтому есть возможность поддержать нашу команду прямо на трибунах. Следующая такая возможность представится только 12 октября. Сразу после субботней игры "Динамо" сыграет три матча на выезде.