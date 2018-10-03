Сенсационная победа ЦСКА над "Реалом", удаление Акинфеева, хет-трик Дибалы и муки "МЮ"

Одним из первых матчей вторника завершилась встреча "Ювентуса" и швейцарского клуба "Янг Бойз". Туринцы, как и ожидалось, без особых проблем разделались с соперником, а Пуло Дибала оформил хет-трик (3:0). Швейцарской команде не помогло даже отсутствие Роналду в составе "Юве" (португалец отбывает дисквалификацию).

"Ювентус" установил новое клубное достижение - девять побед подряд на старте сезона.

Сегодня в Италии состоялся ещё один хет-трик - Эдин Джеко забил три гола за "Рому", которая принимала "Викторию" из Пльзени. Матч завершился разгромом чешского клуба со счётом 5:0. Ещё два гола за римлян забили Джастин Клюйверт и Дженгиз Ундер.

Джастин Клюйверт - самый молодой автор гола "Ромы" в #ЛигаЧемпионов 💛❤️



А как на папу-то похож! pic.twitter.com/RxiYfh0FYC — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 2, 2018

"Манчестер Сити" на выезде с большим трудом переиграл "Хоффенхайм". Англичане пропустили гол уже на 44-й секунде встречи - Исхак Бельфодиль и переиграл вратаря. Подопечные Гвардиолы после такого начала не растерялись и уже через несколько минут смогли сравнять - гол на счету Агуэро. Победу "горожан" в самой концовке встречи принёс испанец Давид Сильва, который обокрал защитника и пробил в угол ворот - 2:1.

В отличии от "Сити", другая команда из Манчестера "МЮ", не смогла заработать три очка в матче против "Валенсии". Матч закончился безголевой ничьей - 0:0. У "красных дьяволов" по-прежнему всё плохо. Команда демонстрирует крайне неинтересный футбол, внутри нарастает напряжение, а британские СМИ считают дни до увольнения Моуринью.

В последних пяти матчах "Юнайтед" смог победить лишь однажды - в первом туре Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (3:0). Ходят слухи, что руководство "МЮ" уже подыскивает замену португальскому наставнику, который перессорился с половиной команды.

Главная сенсация дня произошла в Москве на стадионе "Лужники". ЦСКА, который принимал дейтвующего победителя Лиги чемпионов мадридский "Реал", к удивлению всех, взял и обыграл именитый клуб - 1:0.

Автором единственного гола "армейцев" стал полузащитник Никола Влашич, который открыл счёт уже на 2-й минуте матча. Три штанги уберегли ворота Акинфеева от гола. Лучшей команде Европы не помог даже выход лучшего футболиста мира. Эмоциональный матч завершился удалением с поля Акинфеева, который заработал "красную" за неспортивное поведение.

Когда ругаешься с судьей, но забыл, что это не РПЛ 🙇🙅‍♂️🇷🇺 #ЦСКАРеал pic.twitter.com/Vn5h718SAw — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 2, 2018

ЦСКА все списали уже после первого матча в Лиге чемпионов, когда подопечные Гончаренко чудом спаслись и сыграли вничью с чешской "Викторией" (2:2). После второго тура ситуация перевернулась с ног на голову и сейчас "армейцы" с четырьмя очками возглавляют свою группу.

Результаты остальных матчей второго тура: