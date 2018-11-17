Наш национальный флаг один из самых древних в Европе. И это не выдумки, а документально зафиксированный флаг в хрониках XIII века. Однако его история неоднозначна - скорее всего, флаг появился среди Ордена немецких рыцарей и использовался в борьбе с земгалами земгалами под предводительством Намейса.

Флаг, упомянутый в "Хрониках Ливонии" в связи с событиями 1279 или 1280 годов, является единственным задокументированным в XIII веке флагом людей, проживающих на территории Латвии.

Историк Цесисского историко-художественного музея Талис Виго Пумпуриньш рассказывает, что наш флаг, в отличие от флагов других стран, происхождение которых окутано легендами, реально существовал, и хронист - скорее всего, брат Ливонского ордена, - это задокументировал.

В это время на территории Латвии разворачивались драматические события - крестоносцы уже завоевали Видземе, земгалы под началом Намейса готовились к походу в Видземе. Маршал Ливонского ордена Герхард фон Каценелленбоген получил данные о нападении Намейса на Ригу и призвал в помощь дополнительные силы.