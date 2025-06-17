Отдых в Турции, ставший кошмаром: объявлена причина смерти туристки, чье тело вернули домой без сердца

Этой весной британка Бет Мартин вместе с мужем и двумя детьми отправилась на отдых в Турцию. Однако, едва прилетев, она попала в больницу. Дальше для семьи начался кошмар: близким долго не говорили, что с Бет, не давали навестить ее, а в итоге выяснилось, что она скончалась. Более того, репатриированное на родину тело женщины оказалось без сердца. После долгого молчания турецкие медики наконец обнародовали причину смерти. Однако у семьи все еще остались вопросы по поводу произошедшего.