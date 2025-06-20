Это мечта многих из нас, в частности, чтобы даже пальцем пошевелить не пришлось, а на тебя с неба упала большая сумма денег и больше никогда, никогда не приходилось тревожиться по поводу того, получится ли собрать денег на аренду, на рюкзак для школьника, на путешествие, получится ли собрать на операцию по уменьшению желудка. Кажется, как же человек может быть несчастен, если у него на банковском счете денег как грязи. Счастье за деньги, конечно, купить нельзя, но печалиться в тепле, когда есть крыша над головой, с бокалом дорогого виски в руках все-таки лучше, чем плакать в канаве.