Кто же из нас не мечтает выиграть в лотерею реальную кучу денег, оплатить долги, купить дом, машину, слетать на Карибские острова и жить, не зная бед. Однако, как оказывается, если мы не готовы к миллионам, все может закончиться очень печально. Вот история о мужчине, который выиграл 31 миллион долларов, однако вскоре после этого покончил с собой.
Это мечта многих из нас, в частности, чтобы даже пальцем пошевелить не пришлось, а на тебя с неба упала большая сумма денег и больше никогда, никогда не приходилось тревожиться по поводу того, получится ли собрать денег на аренду, на рюкзак для школьника, на путешествие, получится ли собрать на операцию по уменьшению желудка. Кажется, как же человек может быть несчастен, если у него на банковском счете денег как грязи. Счастье за деньги, конечно, купить нельзя, но печалиться в тепле, когда есть крыша над головой, с бокалом дорогого виски в руках все-таки лучше, чем плакать в канаве.