Список главных событий года - это всегда субъективный взгляд на произошедшее. Именно поэтому TVNET подготовил список из 10 важнейших спортивных событий года, отталкиваясь от интересов читателей и актуальных событий для нашей страны.

21-летняя японка удивила весь теннисный мир и в сентябре стала победительницей Открытого чемпионата США (US Open). Осака стала первой представительницей Японии, которой удалось победить на турнире "Большого шлема".

В финале турнира Осака уверенно обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6;4. Кроме самой игры финал запомнился скандалом, который устроила Уильямс, поссорившись с главным судьей матча.

Перед началом турнира Осака занимала 19-е место в мировом рейтинге, но по ходу соревнований она установила личный рекорд, поднявшись на 4-ю строчку. 2018-й год японка завершает на 5-м месте.

Испанец этим летом в 11-й раз выиграл в финале Открытого чемпионата Франции по теннису. Баланс Надаля поражает - 11 побед в 11 финалах. Испанский теннисист в очередной раз доказал, что он является лучшим в мире на грунтовом покрытии.

Для Надаля эта награда стала 17-й победой на турнирах "Большого шлема". Больше него побеждал только швейцарец Роджер Федерев - на его счету 20 побед.

32-летний Надаль завершает год на 2-м месте в мировом рейтинге, пропустив вперёд Новака Джоковича из Сербии. Замыкает тройку сильнейших теннисистов 37-летний Федерер.

В начале года в Риге Александр Усик победил Майриса Бриедиса и попал в финал первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии, в котором оказался сильнее россиянина Мурата Гассиева. Таким образом, украинский спортсмен стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

Усик стал первым боксёром в истории, который в первом тяжелом весе (в категории до 90,7 кг) завоевал все четыре чемпионских пояса - WBO, WBC, WBA и IBF. Ранее обладателями трёх чемпионских поясов в этой весовой категории становились Эвандер Холифилд и О’Нил Белл.

Александр Усик ФОТО: AP/Scanpix

Украинец стал лишь четвертым боксером в истории, который сумел собрать у себя четыре пояса. Такое достижение покорилось также американцам Джермейну Тэйлору, Бернарду Хопкинсу (средний вес - до 76,2 кг) и Теренсу Кроуфорду (первый полусредний вес - до 63,5 кг).

Стоит отметить, правда, что Майк Тайсон, Мохаммед Али и другие выдающиеся боксёры также становились абсолютными чемпионами мира, но в те времена не было такой россыпи чемпионских поясов.

33-летний Джеймс этим летом во второй раз в карьере покинул "Кливленд Кавальерс" и перешёл в другую команду НБА. Один из лучших баскетболистов в мире подписал с "Лейкерс" контракт на 4 года. За четыре года в Лос-Анджелесе он заработает 154 миллиона долларов.

В 2010 году Леброн Джеймс покинул "Кливленд" и перебрался "Майами Хит", но спустя 4 года он вернулся обратно.

За время своей карьеры в НБА Джеймс дважды становился победителем лиги с "Майами" (2012, 2013) и один раз с "Кливлендом" (2016). Удастся ли ему сделать это в составе "Лейкерс"?

В конце мая мадридский "Реал" в финале Лиги чемпионов обыграл "Ливерпуль" (3:1) и в третий раз подряд стал победителем этого турнира. Такое до этого не удавалось никому.

Финал Лиги чемпионов запомнился также травмой Мохаммеда Салаха, из-за которой он пропустил старт чемпионата мира, нелепой ошибкой голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, которая привела к пропущенному голу и последнему матчу Зинедина Зидана в качестве тренера "Реала".

В "доисторические" времена, а именно в период с 1955 по 1960 год, "Реал" пять раз подряд побеждал в Кубке европейских чемпионов, но это было так давно, что уже никто и не помнит. Да и тот турнир назывался иначе.

Если всё-таки учитывать и тот турнир тоже, то "Реал" 13 раз побеждал в сильнейших клубных турнирах Европы. Ближайшим преследователем испанцев является "Милан", на счету которого 7 побед.

Один из самых лучших и узнаваемых футболистов современности этим летом покинул мадридский "Реал" и перешёл в туринский "Ювентус". Итальянцы отдали за 33-летнего игрока порядка 100 млн евро.

Роналду является лидером в списке бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю турнира. На счету португальца 121 забитый мяч. Ближайшим преследователем Роналду является лидер "Барселоны" аргентинец Лионель Месси, который отметился 106 голами в этом турнире.

Криштиану Роналду ФОТО: Imago Sport/Scanpix

Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" в первом же сезоне дошли до финала Кубка Стэнли, в котором в пяти матчах уступили команде Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" со счётом 1:4. До "Вегаса" никому не удавалось в первом же сезоне дойти до финала.

Интересно, что коэффициент на победу "Вегаса" в Кубке Стэнли перед началом предыдущего сезона составлял 500 к 1. Повезло тем, кто поверил в новичков и поставил на них свои сбережения.

Хоккеисты "Вегаса" ФОТО: AP/LETA

В начале октября в Лас-Вегасе состоялось эпохальное событие в мире смешанных единоборств (ММА) - в рамках турнира UFC 229 россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил пояс чемпиона в лёгком весе.

Поединок запомнился ещё и тем, что после него началась массовая драка, которую начал Нурмагомедов, выпрыгнув из октагона. Разнимать потасовку пришлось многочисленным сотрудникам охраны.

Бой состоялся в арене T-Mobile, которая вмещает 20 тысяч зрителей, а билеты на поединок были распроданы за три минуты. Журнал Forbes сообщает, что Нурмагомедов получил за бой порядка 2 млн долларов, а Макгрегор около 3 млн.

Одним из самых масштабных событий года стали Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Эти Игры стали первыми в истории, где было разыграно больше ста комплекта медалей среди 3000 спортсменов.

На Олимпийских играх дебютировало 6 стран - Эквадор, Эритрея, Косово, Малайзия, Нигерия и Сингапур. Российским болельщикам подпортило впечатление отсутствие на Играх их национального флага и гимна. Правда, атлеты из России и без этого выступили достаточно хорошо, завоевав 17 медалей.

Олимпиада запомнилась новым рекордом в одиночной короткой программе в фигурном катании и одним из самых напряжённых финалов хоккейного турнира. Кроме того, ОИ-2018 вошли в историю ещё и потому, что Северная и Южные Кореи объединились в одну национальную команду. Историческое событие!

На церемонии открытия Игр делегации от Северной и Южной Кореи прошли совместно. Это даёт надежду на улучшение отношений живущей в изоляции Северной Кореи с внешним миром.

Этим летом в 11 российских городах на 12 стадионах прошёл чемпионат мира по футболу. В среднем одну игру на стадионе посетили 47 371 зрителей, а в целом за матчами с трибун наблюдало свыше 3 млн человек.

Сборная Франции повторила успех 20-летней давности и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. В финале "трёхцветные" оказались сильнее Хорватии, а в матче за третье место Бельгия обыграла Англию.