Великолепный сезон Анастасии Севастовой. Выход в полуфинал US Open

28-летняя лиепайчанка провела очень стабильный сезона и почти ворвалась в десятку лучших теннисисток мира. Севастова второй год подряд принимала участие в Итоговом турнире WTA Elite Trophy.

В конце прошлого года Севастова находилась на 16-й строчке в мировом рейтинге, в конце этого - на 11-й. В этом году она первые в карьере вышла в полуфинал одного из четырех турниров "Большого шлема" - US Open, но, к сожалению, уступила титулованной Серене Уильямс.

В этом году Севастова вернула себе звание первой ракетки Латвии, сместив с первой строчки Алёну Остапенко.

Анастасия Севастова ФОТО: DON EMMERT/AFP

Алёна Остапенко в полуфинале Уимблдона

Этот сезон для Остапенко выдался менее удачным, чем предыдущий. В 2017 году Алёна одержала свою первую (и пока единственную) победу на турнире "Большого шлема", обыграв в финале Roland Garros румынку Симону Халеп.

2018 год был менее запоминающимся, но не стоит забывать о том, что в марте этого года Остапенко дошла до финала турнира в Майами, уступив Слоан Стивенс. Позже ей удалось дойти до полуфинала Уимблдона. 21-летняя Остапенко многие турниры в этом году покинула уже после первого раунда, в связи с чем 2019 год она встретит на 22-м месте в мировом рейтинге, уступив звание первой ракетки Латвии Анастасии Севастовой.

Алёна Остапенко ФОТО: AP/LETA

Олимпийская бронза бобслеистов Оскара Мелбардиса и Яниса Стренги

Олимпийский год практически всегда означает, что в декабре, подводя итоги, в списках лучших спортсменов будут доминировать участники Олимпиады. В этом году олимпийской сборной Латвии удалось завоевать всего одну медаль - ведущий дуэт бобслеистов Латвии в лице Оскара Мелбардиса и Яниса Стренги завоевал бронзу в Пхенчхане.

Для обоих спортсменов это уже вторая олимпийская медаль. В 2014 году в Сочи они завоевали серебряные награды.

Янис Стренга и Оскар Мелбардис ФОТО: AFP/LETA

Спустя девять лет сборная Латвии по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

По традиции за чемпионатом мира по хоккею следила практически вся страна, которая переживала за сборную у экранов телевизоров. Сборная Латвии в 1/8 финала обыграла хозяйку турнира Данию (1:0) и вышла в четвертьфинал, повторив успех 9-летней давности.

К сожалению, в 1/4 финала сенсации не произошло. Несмотря на то, что наша команда боролась с первой до последней секунды, невероятная по накалу страстей игра завершилась победой шведов со счетом 3:2. Как выяснилось позже - мы уступили будущим чемпионам мира.

Латвийские баскетболистки дебютировали на чемпионате мира

Женская сборная Латвии по баскетболу в сентябре уходящего года дебютировала на чемпионате мира. До сих пор ни одной сборной Латвии по баскетболу не удавалось попасть на мировые первенства. К сожалению, наша команда потерпела три поражения в трёх матчах и не смогла выйти из группы.

Четвёртое место Харальда Силова на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Харальд Силов - единственный на данный момент латвийский конькобежец, который выступает на профессиональном уровне, показал лучший результат в истории Латвии на проходящих в Пхенчхане Зимних Олимпийских играх. Силов стал четвёртым на дистанции 1500 метров, побив легендарное достижение Ласмы Каунисте, которая в 1968 году в Гренобле заняла 5-е место.

Харальд Силов ФОТО: Publicitātes foto

Смена власти в Латвийской Федерации Футбола

Событие, которое не связано со спортивными результатами, но которое ждали достаточно долго. 27 апреля в правлении Латвийской Федерации Футбола (ЛФФ) наступили изменения. Гунтис Индриксонс покинул пост президента Федерации, который он занимал на протяжении 22 лет. Новым президентом ЛФФ стал бывший капитан сборной Латвии по футболу Каспар Горкш.

Практически сразу после этого, ЛФФ презентовала новый логотип, талисман и форму национальной сборной. К сожалению, это пока никак не отразилось на игре команды, которая в уходящем году провела 12 матчей и одержала всего одну победу.

Каспар Горкш ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Бой Майриса Бриедиса и Александра Усика в Риге

Несмотря на то, что украинец в очень насыщенном и зрелищном бое оказался сильнее и одержал победу по итогам 12 раундов, возможно, этот бой является лучшим на сегодняшний день в исполнении нашего спортсмена.

Полуфинальный поединок в рамках первого сезона Всемирной суперсерии бокса прошёл в "Арене Рига". За боем с трибун наблюдало около 10 тысяч зрителей. После этого боя разошлись пути Бриедиса и его тренера Сандиса Клейнса, а также начался публичный конфликт с бывшим менеджером Алом Сиестой.