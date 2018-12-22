Рижское "Динамо" встречается с "Йокеритом" Яниса Калниньша

Рижане начали выездную серию 12 декабря, победив в Братиславе "Слован" (4:3), затем случилось неожиданное поражение от минского "Динамо" (1:2) и такая же неожиданная победа над грозным СКА (3:2). Хет-триком в матче против питерцев отметился лидер латвийской команды швед Линус Виделль.

На данный момент рижские хоккеисты по-прежнему занимают 9-ю строчку в Западной конференции. В активе нашей команды 36 очков, а до заветного 8-го места нам не хватает 5. Что касается нашего сегодняшнего соперника, то "Йокерит" идет на третьем месте конференции "Запад" - 55 очков.

Команды между собой встречались 17 раз. Счёт по победам 11:6 в пользу "Йокерита", за который выступает бывший вратарь "динамовцев" Янис Калниньш.

В этом сезоне команды уже дважды встречались между собой. В сентябре рижане дома одержали победу со счётом 2:1, а в октябре на выезде уступили 3:7.