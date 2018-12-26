Эксперты предупреждают: не все украшения на праздничных сладостях съедобны

К Новому году традиционно кондитерские начинают продавать красивое праздничное печенье, капкейки, украшенные блестками и прочим декором, пишет Medical Express. Эксперты предупреждают: действительно существуют съедобные блестки. Однако мало кто из рядовых потребителей проверяет, какие блестки украшают изделие, передает MEDdaily.