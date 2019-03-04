Кокорин получил ожоги в результате лечения в СИЗО

Футболист "Зенита" Александр Кокорин, который находится в СИЗО "Бутырка", пожаловался на то, что ему нанесли ожоги во время физиотерапии. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Адвокат нападающего "Зенита" Андрей Ромашов сообщил, что около десяти дней назад врачи в "Бутырке" делали Кокорину электрофорез и сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. "Саша пожаловался на загноение ноги", - приводит слова адвоката ТАСС.
В результате, второй адвокат футболиста Татьяна Стукалова потребовала допустить к футболисту "квалифицированных врачей".
Ранее адвокаты Кокорина неоднократно заявляли, что футболист может стать инвалидом, поскольку не получает полноценную реабилитацию после операции на коленном суставе.
Из-за проблем с ногой Кокорин пропустил футбольный матч, который организовал Павел Мамаев в тюремном дворике.
Напомним, что оба футболиста обвиняются в избиении нескольких человек в центре Москвы 8 октября 2018 года. Спортсмены пробудут в СИЗО минимум до 8 апреля 2019 года.