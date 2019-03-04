Вт, 5.03.2019
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Кокорин получил ожоги в результате лечения в СИЗО

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Александр Кокорин

ФОТО: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

Футболист "Зенита" Александр Кокорин, который находится в СИЗО "Бутырка", пожаловался на то, что ему нанесли ожоги во время физиотерапии. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Адвокат нападающего "Зенита" Андрей Ромашов сообщил, что около десяти дней назад врачи в "Бутырке" делали Кокорину электрофорез и сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. "Саша пожаловался на загноение ноги", - приводит слова адвоката ТАСС.

В результате, второй адвокат футболиста Татьяна Стукалова потребовала допустить к футболисту "квалифицированных врачей".

Ранее адвокаты Кокорина неоднократно заявляли, что футболист может стать инвалидом, поскольку не получает полноценную реабилитацию после операции на коленном суставе.

Из-за проблем с ногой Кокорин пропустил футбольный матч, который организовал Павел Мамаев в тюремном дворике.

Напомним, что оба футболиста обвиняются в избиении нескольких человек в центре Москвы 8 октября 2018 года. Спортсмены пробудут в СИЗО минимум до 8 апреля 2019 года.

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