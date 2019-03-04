Кокорин получил ожоги в результате лечения в СИЗО

Адвокат нападающего "Зенита" Андрей Ромашов сообщил, что около десяти дней назад врачи в "Бутырке" делали Кокорину электрофорез и сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. "Саша пожаловался на загноение ноги", - приводит слова адвоката ТАСС.

В результате, второй адвокат футболиста Татьяна Стукалова потребовала допустить к футболисту "квалифицированных врачей".

Ранее адвокаты Кокорина неоднократно заявляли, что футболист может стать инвалидом, поскольку не получает полноценную реабилитацию после операции на коленном суставе.

Из-за проблем с ногой Кокорин пропустил футбольный матч, который организовал Павел Мамаев в тюремном дворике.