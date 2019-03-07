Ивета Вейоне: "Многие думают - у нас команда домработниц, повар и кого только нет. Но это не так"

Ивета Вейоне считает, что некоторых людей должность может изменить, но в её случае этого не произошло.

"Что же поменялось? Стало только больше работы и обязанностей, а будни такие же, как и раньше.

Утром встаю, готовлю завтрак, делаю все мелкие домашние дела. Днём у меня несколько рабочих обязанностей, также необходимо успеть купить продукты, приготовить ужин, чтобы достойно встретить мужа. Конечно, и постирать надо, и сделать много других дел. Если остаётся время, ещё сбегать к внучку", - свою рутину описала Вейоне.

"Знаю, что многие думают - у нас команда домработниц, повар и кого только нет. Но это не так, я сама справляюсь с хозяйством.

И закупаюсь в простых магазинах так же, как все люди", - рассказала первая леди, которую можно встретить в продуктовых магазинах в Юрмале, Огре или на ближайшем рынке.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Первая леди Латвии Ивета Вейоне

"На выходных, если нет никаких мероприятий, всегда стараемся съездить в Огре.

Там у нас внук Валтерс - он так быстро растёт, что не хочется пропускать ни секунды",

- призналась Ивета Вейоне.

Как известно, Раймонд Вейонис стал президентом Латвии летом 2015 года. Правящие коалиции надеются до 15 апреля договориться об общем кандидате на должность президента. На данный момент прозвучала лишь одна кандидатура на этот пост - Эгилс Левитс.

Пока что ни одна из партий коалиции не выразила поддержку нынешнему президенту Раймонду Вейонису, которого в своё время представил Союз "зелёных" и крестьян.