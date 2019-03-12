Конор Макгрегор арестован за нападение на фаната

Как сообщает The Guardian, поклонник встретил 30-летнего Макгрегора возле гостиницы и попросил о совместной фотографии. Боец вырвал телефон из рук фаната, растоптал его и унёс обломки с собой. Потерпевший написал заявление в полицию, оценив стоимость разбитой техники в тысячу долларов.

Макгрегора задержали почти сразу. Ирландец был доставлен в полицейский участок, а после дачи показаний его отпустили под залог в 12 500 долларов. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения в хулиганстве и разбое. Слушание дела должно пройти через три недели.

Адвокат Макгрегора Сэмюэль Рабин заявил, что Конор Макгрегор готов сотрудничать со следствием. Он назвал инцидент "небольшой ссорой".

Напомним, что ирландец был отстранен от выступлений в ММА на шесть месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов за участие в драке после поединка с Хабибом Нурмагомедовым 6 октября прошлого года в Лас-Вегасе.