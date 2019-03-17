Обоснованное беспокойство: шведские банки могут покинуть страны Балтии

"Конечно, мы обеспокоены, - сказал руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниньш. - Если другие банки уйдут, как Danske, то это окажет крайне дестабилизированное влияние на все три страны Балтии".

Руководитель Финансовой инспекции Эстонии Кильвар Кесслер посмотрел на уход банков с позиции госбезопасности.

"Если кто-то в главной конторе крупного шведского банка посчитает, что бизнес в Балтии не сильная, а слабая сторона предприятия, это для меня весьма неприятная мысль. Мы не знаем, кто может заменить эти банки", - сказал он.

Страны Балтии почти полностью зависят от шведских банков. Swedbank и SEB на рынке в Эстонии и Литве составляют почти 50%, в Латвии — 42%. Если к этому добавить появившийся после объединения Nordea и DNB банк Luminor, иностранные банки контролируют четыре пятых всего рынка Эстонии и Латвии.

Издание пишет, что уже заметны первые признаки. Nordea сообщила, что собирается покидать регион, Danske уйдет с рынка в конце года. Также акционеры других банков могут направить послание предприятиям покинуть Балтию.