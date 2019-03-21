Поль Погба: "Реал" - мечта для любого футболиста

26-летний Погба вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году. У француза были непростые отношения с бывшим тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью и в прессе время от времени появлялись спекуляции на счёт возможного трансфера полузащитника. С приходом в команду норвежского специалиста Оле-Гуннара Сульшера ситуация изменилась.

"Сейчас я счастлив в Манчестере. Я играю и у нас новы тренер. Что касается предыдущего тренера, то не стоит углубляться в детали. Мы не могли победить, поэтому произошла смена тренера", - сказал Поль Погба.

Несмотря на то, что в Манчестере француз чувствует себя хорошо, он не скрывает, что мадридский "Реал" - это команда, в которой мечтает поиграть любой футболист.

"Каждый ребёнок мечтает о том, чтобы оказаться в этом клубе. "Реал" - один из самых больших клубов мира. Теперь его вновь тренирует Зинедин Зидан. Это мечта для любого, кто любит футбол", - откровенно сказал француз.

Контракт французского футболиста с "МЮ" истекает в 2021 году и уже начинают появляться слухи о том, что Погба переберётся в Испанию. Правда, до последнего времени следующим возможным клубом полузащитника называлась "Барселона".