Упорная борьба, неиспользованные моменты и обидное поражение. Сборная Латвии уступила Польше

Неожиданно уверенно наши футболисты начали матч против фаворита группы поляков. Состав сборной Латвии потерпел некоторые изменения после поражения от Македонии.

Уже на 2-й минуте Владислав Гутковский проверил на внимательность вратаря сборной Польши и туринского «Ювентуса» Войцеха Щенсны, но его удар пришёлся прямо по центру ворот. Две минуты спустя уже Денис Ракель бил по воротам, но не попал в створ.

К пятнадцатой минуте наша команда выглядела предпочтительнее и совсем не было заметно, что команды разделяет 120 позиций в рейтинге FIFA.

Польские фанаты начали писать гневные комментарии в Twitter, не понимая, как так можно играть, за что платят Левандовски в «Баварии» и почему Латвия ещё не забила. Эти издёвки услышал лучший игрок поляков и сотряс штангу ворот Павла Штейнбора. Очень повезло нам в этом моменте, но к счастью обошлось без паники.

К концу первого тайма на переполненном стадионе в Варшаве воцарила тишина. Никаких кричалок, песен и криков «Польша, Польша». Похоже, никто не ожидал, что команды отправятся на перерыв при счёте 0:0.

После перерыва, как и ожидалось, поляки начали настоящий прессинг наших ворот. Уже на 47-й минуте Штейнбор выручил нас после удара Гросицки. Пять минут спустя Штейнбор ещё раз потащил - на этот раз коварный удар Пёнтека головой.

К 60-й минуте игра практически полностью перешла на нашу половину поля. Подопечным Славиши Стояновича ничего не оставалось, кроме как ловить соперника на контратаках. Именно этим мы и занимались. В одном из эпизодов 1 на 1 с вратарём убежал Артур Карашаускс, но форвард «Риги», похоже, сам не поверил в своё счастье и не смог хорошенько приложиться по мячу.

Поляки продолжали давить и наседать и на 76-й минуте добились своего. Роберт Левандовски, у которого сегодня мало что получалось, выпрыгнул и вколотил головой мяч в ворота Штейнбора. На 84-й минуте поляки удвоили своё преимущество - Камиль Глик после углового снова головой поразил цель.

Да, сегодня мы проиграли. Да, нам не удалось забить. Но хочется, чтобы после сегодняшней игры запомнился не только счёт. Игра сборной выглядела гораздо лучше, чем в матче против македонцев. Получалось не всё, но прогресс явно есть. Нужно дать команде и новому тренеру время.

Следующие два матча латвийская сборная проведёт в Риге. 7 июня мы сыграем против Израиля, а 10-го против Словении. Приходите на стадион поддержать наших футболистов!