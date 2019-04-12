"Испытать свои силы в Голливуде". Призвание талантливой Елены Пидяш

Да, у Романа Кабошко есть своя студия, в которой имеется практически все, но это же тоже за 15 лет накопилось.

Для старта много не надо - можно уложиться в 400-500 евро, чтобы ты мог что-то изготовить. Необходимы гипс, силикон, инструменты, разделители, но на самом деле, если есть желание - выкрутиться можно!

- Говоря о желании, где в Латвии учатся на гримера?

- Я сама училась частным образом - в Латвии на курсах, в России, в Америке, по кусочкам везде. У меня высшее образование в совершенно другой сфере.

В Латвии в университетах, к сожалению, нет таких программ. Есть, конечно, художники, но как профессия "гример" - нет.

Однако есть и хорошая новость - сейчас свое перерождение переживает одна из первых школ стилистов в Латвии - основанная в 1992 году Международная школа стилистов Бируты Магеле.

В октябре 2018 года у школы сменился владелец, им стала настоящий профессионал и энтузиаст своего дела Кристина Михайлова. Сейчас в школе пересматриваются все программы - каждая из них теперь представлена на абсолютно новом уровне - в духе времени и современных тенденций со всего мира.

Поменялось и название - теперь это "Профессиональная школа стилистов". Мне выпала честь быть в ней одним из преподавателей непосредственно по программе "Гример". Периодически проводить мастер-классы будет и великолепный Роман Кабошко.

ФОТО: из личного ахива

В группу планируется набрать до шести человек - потому что больше обучить тяжело. С нашей стороны нет никаких ограничений - это могут быть и действующие визажисты, и совсем далекие от этого люди.

Опыт в визаже может как помочь, так и, наоборот, сбить, ведь мир макияжа и мир грима - это два полярных полюса. Когда мы делаем макияж, мы соблюдаем симметрию, чистоту - красивые переходы из цвета в цвет, важно, чтобы все было перфектно,

а в гриме надо на 180 градусов наоборот - чтобы была натуральность, необходимо отходить от симметрии, от чистоты - это и не грязь, а скорее естественность.

Поэтому часто у визажистов шрам - очень аккуратный, по краю раскрашенный, выглядит как "переводка", неестественно, поэтому визажистам надо мозг менять в этом направлении - в гриме же все наоборот.

Что еще важно? Все материалы, необходимые для обучения, предоставят в школе - это стало возможно благодаря сотрудничеству со студией спецэффектов FX Colex. Соответственно, стоимость курса обусловлена тем, что не надо ничего покупать - просто прийти с тетрадкой и ручкой, и тебе предоставят все необходимое - всё, что нужно, всё будет - силиконы, латексы, разделители.