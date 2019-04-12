"Испытать свои силы в Голливуде". Призвание талантливой Елены Пидяш
В Латвии такие люди на вес золота, ведь их совсем немного. Знакомьтесь, Елена Пидяш - профессиональный художник по гриму. В этом году она стала победительницей престижного конкурса #FaceAwardsBaltic2019, после чего отправилась в Лос-Анджелес на неделю NYX Professional Makeup.
Из силикона и латекса она готова неделями создавать нечто невообразимое, как, например, маски для рекламы CSDD "Зомби снова за рулем".
Мы поговорили с Еленой о закулисье профессии и о том, есть ли потенциал у гримеров в нашей стране.
- Слово "гример" звучит немного по-старинному и сходу ассоциируется с театром. Правильно ли так называть эту профессию сегодня, и что она из себя представляет в современных реалиях?
- На самом деле это название существует до сих пор, оно актуально, но это не касается только театра, конечно. В кино это называется "художник по гриму".
Профессия востребована во многих отраслях - везде, где требуется человека либо как-то видоизменить, либо подправить, либо воссоздать эпоху.
- Скажем, в моде тренды, условно, задают Париж и Милан. А в сфере грима? Где лучшие мастера? На кого стоит равняться?
- Естественно, это Америка, Голливуд. Очень все развито и в Индии - в Болливуде, однако там со своей спецификой, со своим уклоном, танцами. Но, конечно, самые большие бюджеты в США.
- Насколько эта профессия востребована сегодня? Где работают гримеры?
- В принципе, гримеров условно можно разделить на три группы:
- мастера пластического грима - люди, которые непосредственно занимаются скульптурой и лепкой накладок, например, когда необходимо актера состарить лет на 60 - требуется серьезный временной прыжок, либо надо совсем переделать в монстра - вариантов масса.
- визажисты, которые, по сути, делают макияж, например, по временам, более простой;
- постижёры - те, кто шьет бороды, усы, парики. Это тоже немного другое направление.
К чему больше душа лежит, что лучше получается, в том направлении, как правило, художник и начинает больше двигаться.
Я для опыта все делала, но мне ближе именно пластика. Я люблю менять форму, трансформировать внешность.
- Много ли мастеров в Латвии? Кто они?
- Нет, конечно. Все познается в сравнении, у нас это не развито. Если сравнивать с другими странами, где кино чаще снимают, даже с той же соседней Россией - Москвой, то, конечно, туда я могу сегодня приехать и в течение пары дней найти себе проект.
Пускай, я буду не главным гримером, но там люди нужны все время. Я с этим сталкивалась, там такой конвейер идет.
В Латвии этого нет. Конечно, есть гримеры в театрах. Это люди на зарплатах, они там уже очень много лет, у них там свой ряд обязанностей, как раз им чаще надо с париками работать. Люди театра практически не работают с пластикой - это там не нужно, и это бывает очень редко.
Например, когда ставили латвийского "Франкенштейна" - для него пластический грим делали мы, это был специальный заказ.
- Где необходимы услуги гримера в Латвии? Расскажи о заказах!
- По большому счету это, конечно, больше востребовано не в Латвии. В моем направлении работы мало - это не массовый продукт.
Конкретный пример из недавнего прошлого - это заказ для социальной рекламы CSDD "Не смотри в телефон - не будь зомби".
Это делала наша команда - мой учитель, который привел меня в мир грима, Роман Кабошко, я и еще пару человек ассистентов.
В моем понимании Роман - самый сильный в Латвии гример именно по пластике. Мы с ним непосредственно лепили эту пластику, а группа приклеивала, раскрашивала - это уже другой процесс.
Бывают, конечно, и частные заказы - корпоративы, съемки, когда необходимо видоизмениться, превратиться в фантазийное существо - на самом деле все люди сходят с ума по-разному.
- Как обстоят дела в киноиндустрии в Латвии?
- Да, конечно, в Латвии происходят съемки, но чаще всего это не наши местные снимают, и они обычно приезжают со свои штатным гримером либо обращаются к кому-то здесь, но это уже определенная группа людей, которые в этом много лет, и так просто "в систему" не попасть.
Как правило, к нам обращаются именно по пластике, которой никто, по сути, больше и не занимается, кроме Романа и меня как его ученика.
- Расскажи про подготовку к рекламе CSDD с точки зрения гримера?
- Сроки были маленькие на самом деле. К нам обратился режиссер за две или три недели до съемочного дня. Съемочный день был один. Я так боялась, что у них такие планы гигантские...
Лепили, конечно, заранее. Скульптура занимает всегда определенное количество дней - в зависимости от сложности и количества необходимых масок.
Ты не просто берешь кусок специального пластилина - тебе из него необходимо вылепить красивую маску. Конечно, время требуется.
Когда это готово, еще есть пошаговый большой процесс заливки этой формы, чтобы маска была не пластилиновая, а либо из силикона, либо из латекса, либо из пенолатекса - в зависимости от своих нюансов.
Соответственно, это трудоемкий, долгий процесс. Если нам звонят и говорят: "Нам завтра нужна маска", - это физически невозможно сделать. Либо она у нас есть готовая, а если нет - на щелк она не появится.
Для рекламы CSDD мы специально лепили - сидели несколько дней, до недели. У нас было главных актеров - пять, и мы делали пять основных масок и десять еще для массовки зомби - там уже были накладки, которые у нас были готовы, мы их просто перезаливали. Всего было 15 масок.
Чтобы их слепить, отлить, раскрасить и подготовить к транспортировке, нам потребовались две недели. Плюс весь съемочный день мы были на площадке - клеили, делали, за всем следили.
- Расскажи, гример - хлебное ремесло? Этим можно заработать?
- Если есть энтузиазм, талант, стремление - это очень высокооплачиваемая профессия. Если ты умеешь качественно это делать, конкуренция не такая большая, так как нет столько специалистов, - соответственно, ты можешь конкурировать.
Но скажу честно - многие гримеры ведут кочующий образ жизни. Например, я работала в России. Была киноэкспедиция - так ты можешь уехать на два месяца. Это, конечно, больше подходит для тех, у кого нет семьи, он свободен.
За киноэкспедицию в качестве гримера - не главного, но толкового - можно заработать тысячи четыре евро, и ты же их там не тратишь...
Конечно, если ты принеси-подай, ставка меньше, но если ты делаешь то, что другие не могут, то и ставка выше.
- Какое твое высшее достижение на данный момент?
- Конечно, это призовое место на World Bodypainting Festival (важнейшее событие в области боди-арта, на которое съезжаются художники-визажисты со всего мира. - Прим. ред.) в самой сложной и зрелищной номинации World Award Special Effects Bodypainting.
Но я горжусь не только призовым местом как таковым, но и тем, что это было действительно очень сложно. И получилось только с третьего раза, первые два не принесли такого успеха.
Для меня изначально всегда были важны конкурсы. Я постоянно везде участвовала, потому что это стимулирует к росту. На конкурсах ты делаешь не для себя - ты на выставке, ты не можешь себе позволить сделать плохо.
Любой конкурс - это шаг наверх, еще наверх, это развитие и рост для меня.
Конкурсы, конечно, не про деньги. Призовые там небольшие - было что-то вроде тысячи евро за первое место. Даже такой приз - это просто окупить часть твоих расходов.
Но важно другое. Например, мне после победы в конкурсе предложили фильм - быть главным гримером. Должен был быть интересный фэнтези-фильм латвийский, там как раз нужна бы была пластика, но на каком-то этапе им зарубили финансирование, и проект заморозили.
Но все равно это шанс заявить о себе, и это открывает пути. Опять-таки, пожалуй, в Латвии возможностей не так много, и в этой профессии можно рассматривать другие страны. Например, я смотрю на Америку.
Для них очень важны такие моменты, обоснования. Америка предоставляет "визы таланта" - и такие достижения и проекты очень помогают в получения такой визы.
- Из этого можно сделать вывод, что ты на пути в Америку, это твоя профессиональная мечта?
- В принципе да, я хотела бы попробовать себя там. Может, это розовые очки, но я хочу попробовать. Да, это то, куда я иду - испытать свои силы в Голливуде.
- Сколько стоит "портфель" гримера, стартовый комплект для начала в профессии?
- Условно, себестоимость одной маски для клипа CSDD была от 500 до 1000 евро - с нуля и до готовности. То есть это снять слепок с актера, лепить, заливать - процесс долгий. Стоимость любой маски будет колебаться в этих пределах.
Конечно, библиотека гримера со временем накапливается, в ней уже тысячи евро вложений, но стартовый комплект на самом деле не так страшен по расходам - нет, это не безумные деньги. Для начала не надо это все.
Да, у Романа Кабошко есть своя студия, в которой имеется практически все, но это же тоже за 15 лет накопилось.
Для старта много не надо - можно уложиться в 400-500 евро, чтобы ты мог что-то изготовить. Необходимы гипс, силикон, инструменты, разделители, но на самом деле, если есть желание - выкрутиться можно!
- Говоря о желании, где в Латвии учатся на гримера?
- Я сама училась частным образом - в Латвии на курсах, в России, в Америке, по кусочкам везде. У меня высшее образование в совершенно другой сфере.
В Латвии в университетах, к сожалению, нет таких программ. Есть, конечно, художники, но как профессия "гример" - нет.
Однако есть и хорошая новость - сейчас свое перерождение переживает одна из первых школ стилистов в Латвии - основанная в 1992 году Международная школа стилистов Бируты Магеле.
В октябре 2018 года у школы сменился владелец, им стала настоящий профессионал и энтузиаст своего дела Кристина Михайлова. Сейчас в школе пересматриваются все программы - каждая из них теперь представлена на абсолютно новом уровне - в духе времени и современных тенденций со всего мира.
Поменялось и название - теперь это "Профессиональная школа стилистов". Мне выпала честь быть в ней одним из преподавателей непосредственно по программе "Гример". Периодически проводить мастер-классы будет и великолепный Роман Кабошко.
В группу планируется набрать до шести человек - потому что больше обучить тяжело. С нашей стороны нет никаких ограничений - это могут быть и действующие визажисты, и совсем далекие от этого люди.
Опыт в визаже может как помочь, так и, наоборот, сбить, ведь мир макияжа и мир грима - это два полярных полюса. Когда мы делаем макияж, мы соблюдаем симметрию, чистоту - красивые переходы из цвета в цвет, важно, чтобы все было перфектно,
а в гриме надо на 180 градусов наоборот - чтобы была натуральность, необходимо отходить от симметрии, от чистоты - это и не грязь, а скорее естественность.
Поэтому часто у визажистов шрам - очень аккуратный, по краю раскрашенный, выглядит как "переводка", неестественно, поэтому визажистам надо мозг менять в этом направлении - в гриме же все наоборот.
Что еще важно? Все материалы, необходимые для обучения, предоставят в школе - это стало возможно благодаря сотрудничеству со студией спецэффектов FX Colex. Соответственно, стоимость курса обусловлена тем, что не надо ничего покупать - просто прийти с тетрадкой и ручкой, и тебе предоставят все необходимое - всё, что нужно, всё будет - силиконы, латексы, разделители.
Учебная программа "Гример", у которой нет аналогов в Латвии!
Самая большая ценность этой программы - профессиональное образование и практический опыт. Успешно сдав государственный квалификационный экзамен, студенты получают удостоверение Министерства образования и науки об образовании 2-го уровня по профессии "Гример".
Также выпускникам предоставляется возможность получить сертификат International Education Society (IES). Школа аккредитована и включена в международный регистр школ, что раскрывает возможности после окончания попробовать себя за рубежом.
Помимо практикующих мастеров по гриму Елены Пидяш и Романа Кабошко на курсе будут работать и другие лучшие специалисты в области.
Например, очень важная составляющая программы - блок визуального искусства. Рисование, цветовой анализ, композиция. Этот блок будет преподавать Лаймдота Стеке - выпускница Латвийской художественной академии, а также магистр Manchester School of Art Fine в Лондоне.
Программа: технология грима, технология работы парикмахера, декоративная косметика, рисование, визуальные элементы, история моды, психология общения, основы гигиены, предпринимательства, квалификационная практика.
Для поступления необходимы копия о последнем полученном образовании, 2 фотографии 3×4 cm, справка от семейного врача, паспорт или ID-карта.
- Как открыть в себе гримера? По каким признакам можно понять, что это твоя профессия?
- Я не всегда была гримером. Я работала совершенно в другой сфере, в рекламе - сидела в офисе, искала клиентов, заключала договоры. Но чувствовала, что мне чего-то не хватает. То есть все хорошо, но что-то не то.
Так сложилось, что кризис грянул, и все начало сыпаться, закрываться, в том числе и компания, в которой я работала. Я решила пойти учиться на визажиста.
Мне с детства нравилось. Потом я помню, как мне на свадьбе сделали первый профессиональный макияж - и я подумала, это так круто, тоже хочу научиться так делать.
Тогда мне запало, что необходимо пойти обязательно научиться. И тут с кризисом все так и сложилось - появилось свободное пространство, и я пошла. Когда начала учиться, сразу почувствовала, что это круто, мне нравится, все получается. Сразу пошли конкурсы, и я увидела, как расту. Так и затянуло!
То есть получается, что я пришла в профессию уже зрелой, в 2009 году, 10 лет назад, и в корне поменяла жизнь.
До этого я и представить не могла, что буду гримером. Это как сейчас сказать, что я стану хирургом, через 10 лет буду операцию на сердце проводить.
Ну нет, конечно, это невозможно было даже представить, а потом жизнь преподнесла такие сюрпризы.
- Это завораживает! Спасибо за беседу!
View this post on Instagram
Больше всего я люблю создавать фантазийных существ. Почему? Да вот фиг его знает😄 но это то, что нравится делать мне больше всего! Когда нет рамок - как должно быть, а как нет. Нет ограничений. Главное соблюдать гармонию и баланс в образе, тогда он оживает и цепляет. А что вдохновляет в работе вас?