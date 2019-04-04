Чт, 4.04.2019
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Федерация бобслея России сделает всё, чтобы вернуть медали Зубкова

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Александр Зубков

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина пообещала предпринять всё возможное для возврата в Международный Олимпийский Комитет (МОК) золотых олимпийских медалей Александра Зубкова и его экипажей, завоеванных в Сочи-2014.  Об этом сообщает ТАСС.

Александр Зубков и Алексей Воевода были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисциплинарная комиссия МОК аннулировала их результаты на Олимпиаде в Сочи.

27 марта МОК перераспределил золотые медали Олимпиады 2014 года. Таким образом, золотые награды в четвёрках получил латвийский экипаж Оскара Мелбардиса.

"Я получила письмо из Олимпийского комитета России. Наша федерация понимает значимость возврата в МОК всех медалей и другой наградной атрибутики. И хотя реальных юридических рычагов давления у нас нет, мы делаем всё необходимое и возможное для достижения положительного результата", - сказала Аникина.

Ранее сам Зубков заявил, что он не собирается возвращать медали, так как уверен в том, что заработал их честным путём.

В связи с перераспределением медалей Оскар Мелбардис получит также бронзовые медали в соревнованиях двоек.

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