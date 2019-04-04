Федерация бобслея России сделает всё, чтобы вернуть медали Зубкова

"Я получила письмо из Олимпийского комитета России. Наша федерация понимает значимость возврата в МОК всех медалей и другой наградной атрибутики. И хотя реальных юридических рычагов давления у нас нет, мы делаем всё необходимое и возможное для достижения положительного результата", - сказала Аникина.