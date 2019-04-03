Кокорину и Мамаеву продлили арест на полгода

Пресненский суд Москвы продлил арест нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. Об этом сообщает РИА "Новости".
Суд не изменил меру пресечения и продлил арест футболистов под стражей до 25 сентября. По мнению обвинения, спортсмены опасны для общества, свидетелей и расследования дела.
Такое же решение было принято относительно дела брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, которые также являются фигурантами дела о двух драках в Москве.
Повторное рассмотрение дела назначено на 9 апреля и начнется в 12.00.
Срок ареста Кокорину и Мамаеву продлевают уже в третий раз. В октябре прошлого года суд оставил их в СИЗО до декабря, затем продлил арест до февраля, а в последний раз постановил оставить футболистов под арестом до 8 апреля.
Поддержать Кокорина и Мамаева на заседание пришли супруги Дарья Валитова и Алана Мамаева, а также болельщики и просто неравнодушные. Один из них, Игорь Шумилин, рассказал РИА "Новости", что 13 апреля планирует провести в парке "Сокольники" митинг в поддержку футболистов.
#КокоринМамаев "Домой вас ждем!"— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) April 3, 2019
Трогательный проход футболистов pic.twitter.com/JrHHlVUcZB
Напомним, что 8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате этого инцидента пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.
Футболисты находятся в СИЗО "Бутырка" с 11 октября 2018 года.
#КокоринМамаев Мамаев - жене: "Главное - без паники"— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) April 3, 2019
Павел - просто красавец pic.twitter.com/CvZc4brmeB