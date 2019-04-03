Кокорину и Мамаеву продлили арест на полгода

Суд не изменил меру пресечения и продлил арест футболистов под стражей до 25 сентября. По мнению обвинения, спортсмены опасны для общества, свидетелей и расследования дела.

Такое же решение было принято относительно дела брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, которые также являются фигурантами дела о двух драках в Москве.

Повторное рассмотрение дела назначено на 9 апреля и начнется в 12.00.

Срок ареста Кокорину и Мамаеву продлевают уже в третий раз. В октябре прошлого года суд оставил их в СИЗО до декабря, затем продлил арест до февраля, а в последний раз постановил оставить футболистов под арестом до 8 апреля.

Поддержать Кокорина и Мамаева на заседание пришли супруги Дарья Валитова и Алана Мамаева, а также болельщики и просто неравнодушные. Один из них, Игорь Шумилин, рассказал РИА "Новости", что 13 апреля планирует провести в парке "Сокольники" митинг в поддержку футболистов.

Напомним, что 8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате этого инцидента пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.

Футболисты находятся в СИЗО "Бутырка" с 11 октября 2018 года.