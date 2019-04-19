Латвия против Германии на Кубке Федерации. Коротко о том, что необходимо знать об этом

Когда и где?

Матчи сборных Латвии и Германии пройдут 19 и 20 апреля в "Арене Рига". Билеты на турнир можно приобрести во всех кассах Biļešu Serviss, а также на сайте www.bilesuserviss.lv.

Что на кону?

Победитель этого противостояния обеспечит себе место в первой мировой группе, а проигравшая команда в следующем сезоне будет играть во второй группе.

Кто играет?

Состав сборной Латвии: Алёна Остапенко (29-е место в мировом рейтинге WTA), Диана Марцинкевич (267 WTA), Даниэла Висмане (645 WTA) и Патриция Шпака.

Сборная Германии: Юлия Гёргес (17 WTA), Андреа Петкович (71 WTA), Мона Бартель (90 WTA) и Анна-Лена Грёнефельд.

Расписание:

Алёна Остапенко - Андреа Петкович

Диана Марцинкевич - Юлия Гёргес

Алёна Остапенко - Юлия Гёргес

Диана Марцинкевич - Андреа Петкович

Алёна Остапенко/Даниэла Висмане - Монна Бартель/Анна-Лена Грёнефельд

Где Севастова?

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не поможет сборной Латвии в предстоящих матчах. Как сообщил капитан латвийской сборной Адриан Жгун, у Севастовой травма спины.

Анастасия Севастова ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Эта новость, конечно, огорчила всех латвийских болельщиков, но на днях стало известно, что первая ракетка Германии Анжелика Кербер также не сможет помочь своей команде. Спортсменка восстанавливается после гриппа.

О сопернике

Сборная Германии является обладателем Кубка Федерации 1987 и 1992 года. В 2004 году немецкие теннисистки вновь добрались до финала, где уступили чешской сборной.

Действующим обладателем Кубка является сборная Чехии, которая в полуфинале разделалась именно с немецкой командой.

История

Остапенко и Петкович за время своей карьеры провели два совместных матча. Оба раза сильнее оказалась наша теннисистка. В 2016 году Алёна обыграла соперницу на турнире в Дохе, а в прошлом году в первом круге US Open. Противостояние Остапенко и Гёргес состоится впервые.