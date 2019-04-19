Латвия против Германии на Кубке Федерации. Коротко о том, что необходимо знать об этом

19 и 20 апреля в "Арене Рига" пройдут матчи сборных Латвии и Германии в рамках Кубка Федерации. Победитель этого противостояния обеспечит себе место в первой мировой группе. Рассказываем коротко о том, что необходимо знать об этом событии.
Когда и где?
Матчи сборных Латвии и Германии пройдут 19 и 20 апреля в "Арене Рига". Билеты на турнир можно приобрести во всех кассах Biļešu Serviss, а также на сайте www.bilesuserviss.lv.
Что на кону?
Победитель этого противостояния обеспечит себе место в первой мировой группе, а проигравшая команда в следующем сезоне будет играть во второй группе.
Кто играет?
Состав сборной Латвии: Алёна Остапенко (29-е место в мировом рейтинге WTA), Диана Марцинкевич (267 WTA), Даниэла Висмане (645 WTA) и Патриция Шпака.
Сборная Германии: Юлия Гёргес (17 WTA), Андреа Петкович (71 WTA), Мона Бартель (90 WTA) и Анна-Лена Грёнефельд.
Расписание:
- Алёна Остапенко - Андреа Петкович
- Диана Марцинкевич - Юлия Гёргес
- Алёна Остапенко - Юлия Гёргес
- Диана Марцинкевич - Андреа Петкович
- Алёна Остапенко/Даниэла Висмане - Монна Бартель/Анна-Лена Грёнефельд
Где Севастова?
Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не поможет сборной Латвии в предстоящих матчах. Как сообщил капитан латвийской сборной Адриан Жгун, у Севастовой травма спины.
Эта новость, конечно, огорчила всех латвийских болельщиков, но на днях стало известно, что первая ракетка Германии Анжелика Кербер также не сможет помочь своей команде. Спортсменка восстанавливается после гриппа.
О сопернике
Сборная Германии является обладателем Кубка Федерации 1987 и 1992 года. В 2004 году немецкие теннисистки вновь добрались до финала, где уступили чешской сборной.
Действующим обладателем Кубка является сборная Чехии, которая в полуфинале разделалась именно с немецкой командой.
История
Остапенко и Петкович за время своей карьеры провели два совместных матча. Оба раза сильнее оказалась наша теннисистка. В 2016 году Алёна обыграла соперницу на турнире в Дохе, а в прошлом году в первом круге US Open. Противостояние Остапенко и Гёргес состоится впервые.
Что касается Марцинкевич, то Диана ни разу в своей карьере не встречалась ни с Гёргес, ни с Петкович. Тем интереснее будет посмотреть на матчи между этими теннисистками.