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  • Латвия против Германии на Кубке Федерации. Коротко о том, что необходимо знать об этом

Латвия против Германии на Кубке Федерации. Коротко о том, что необходимо знать об этом

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Диана Марцинкевич и Алёна Остапенко

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

19 и 20 апреля в "Арене Рига" пройдут матчи сборных Латвии и Германии в рамках Кубка Федерации. Победитель этого противостояния обеспечит себе место в первой мировой группе. Рассказываем коротко о том, что необходимо знать об этом событии.

Когда и где?

Матчи сборных Латвии и Германии пройдут 19 и 20 апреля в "Арене Рига". Билеты на турнир можно приобрести во всех кассах Biļešu Serviss, а также на сайте www.bilesuserviss.lv.

Что на кону?

Победитель этого противостояния обеспечит себе место в первой мировой группе, а проигравшая команда в следующем сезоне будет играть во второй группе.

Кто играет?

Состав сборной Латвии: Алёна Остапенко (29-е место в мировом рейтинге WTA), Диана Марцинкевич (267 WTA), Даниэла Висмане (645 WTA) и Патриция Шпака.

Сборная Германии: Юлия Гёргес (17 WTA), Андреа Петкович (71 WTA), Мона Бартель (90 WTA)  и Анна-Лена Грёнефельд.

Расписание:

  • Алёна Остапенко - Андреа Петкович
  • Диана Марцинкевич - Юлия Гёргес
  • Алёна Остапенко - Юлия Гёргес
  • Диана Марцинкевич - Андреа Петкович
  • Алёна Остапенко/Даниэла Висмане - Монна Бартель/Анна-Лена Грёнефельд

Где Севастова?

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не поможет сборной Латвии в предстоящих матчах. Как сообщил капитан латвийской сборной Адриан Жгун, у Севастовой травма спины.

Анастасия Севастова

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Эта новость, конечно, огорчила всех латвийских болельщиков, но на днях стало известно, что первая ракетка Германии Анжелика Кербер также не сможет помочь своей команде. Спортсменка восстанавливается после гриппа.

О сопернике

Сборная Германии является обладателем Кубка Федерации 1987 и 1992 года. В 2004 году немецкие теннисистки вновь добрались до финала, где уступили чешской сборной.

Действующим обладателем Кубка является сборная Чехии, которая в полуфинале разделалась именно с немецкой командой.

История

Остапенко и Петкович за время своей карьеры провели два совместных матча. Оба раза сильнее оказалась наша теннисистка. В 2016 году Алёна обыграла соперницу на турнире в Дохе, а в прошлом году в первом круге US Open. Противостояние Остапенко и Гёргес состоится впервые.

Что касается Марцинкевич, то Диана ни разу в своей карьере не встречалась ни с Гёргес, ни с Петкович. Тем интереснее будет посмотреть на матчи между этими теннисистками.

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