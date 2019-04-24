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Сборная Латвии упустила преимущество в две шайбы и проиграла России

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Товарищеский матч Латвия - Россия

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сборная Латвии в преддверии чемпионата мира по хоккею провела домашнюю товарищескую игру против России. Несмотря на то, что латвийские хоккеисты вели со счётом 2:0, матч закончился победой гостей - 2:4 (2:0, 0:1, 0:3).

Уже на 4-й минуте латвийская сборная вышла вперёд благодаря шайбе Мартиньша Дзиеркалса, который воспользовался ошибкой гостей и оказался 1 на 1 с вратарём Александром Георгиевым. На последней минуте первой 20-минутки сборной Латвии удалось удвоить своё преимущество стараниями Роберта Букарста.

Во втором периоде россияне хозяйничали на льду рижской арены, что позволило им отыграть одну шайбу - за 6 минут до конца второго игрового отрезка отличился Артём Зуб.

Третий период имел схожий рисунок - россияне владели преимуществом, которое удалось реализовать в две заброшенные шайбы в течении первых восьми минут. Авторами голов стали Наиль Якупов и Анатолий Голышев.

За две минуты до конца основного времени вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис был заменён на шестого полевого игрока, что привело к ещё одной пропущенной шайбе, автором которой стал Рушан Рафиков.

Галерея: Латвия - Россия

Завтра, 25 апреля, в "Арене Рига" состоится второй проверочный матч между командами Латвии и России. Начало в 18:30.

Напомним, что на прошлой неделе сборная Латвии провела два выездных проверочных матча против Франции. В первом поединке латвийским хоккеистам удалось победить в послематчевой серии буллитов (3:2), а во втором хозяева одержали "сухую" победу - 2:0.

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