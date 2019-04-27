Самая сильная пара Латвии? Коха рассказала о возлюбленном

Латвийская звезда тяжелой атлетики Ребека Коха недавно рассказала, что возобновила отношения с любимым, с которым однажды рассталась. Как оказалось, ее друг тоже тяжелоатлет - молодой латвийский спортсмен Ритвар Сухарев.
Как рассказала Коха изданию Vakara Ziņas, они с Ритваром знакомы уже с 12-ти лет.
"Можно даже сказать, что мы вместе выросли", - призналась чемпионка Европы.
Пара уже раньше была вместе, но распалась. Коха даже посвятила татуировку любимому - четверостишье на левом боку из песни Queen "Love Of My Life".
Теперь после некоторого периода разлуки и раздумий пара снова возобновила отношения.
"Вместе лучше, чем врозь. Сейчас все в порядке и мы все решили", - поделилась Ребека.
Напомним, в апреле молодой тяжелоатлет Ритвар Сухарев на чемпионате Европы в Батуми завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма.
Его возлюбленная, тяжелоатлетка Ребека Коха, там же стала чемпионкой Европы в весовой категории до 59 килограммов. Таким образом она защитила титул, завоеванный год назад.
Предлагаем заглянуть, чем в социальных сетях делится возлюбленный Кохи.
Last year I became an youth European champion. I hope that this year I could keep this title💪🏻💪🏻👊🏻👍🏻🏋🏻 My competition day is on 15.09.16 Good luck and good results to @edze31 @artjomkkaa @braveforbars @armandja7 @omed_alam @eskilandersen99 @sabina_carretto @alessandrovinci182 #weightlifting #european #championship #prepare #olympicweightlifting #goodluck