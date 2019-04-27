Самая сильная пара Латвии? Коха рассказала о возлюбленном

Как рассказала Коха изданию Vakara Ziņas, они с Ритваром знакомы уже с 12-ти лет.

"Можно даже сказать, что мы вместе выросли", - призналась чемпионка Европы.

Пара уже раньше была вместе, но распалась. Коха даже посвятила татуировку любимому - четверостишье на левом боку из песни Queen "Love Of My Life".

Теперь после некоторого периода разлуки и раздумий пара снова возобновила отношения.

"Вместе лучше, чем врозь. Сейчас все в порядке и мы все решили", - поделилась Ребека.

Напомним, в апреле молодой тяжелоатлет Ритвар Сухарев на чемпионате Европы в Батуми завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма.

Его возлюбленная, тяжелоатлетка Ребека Коха, там же стала чемпионкой Европы в весовой категории до 59 килограммов. Таким образом она защитила титул, завоеванный год назад.