Сб, 27.04.2019
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Самая сильная пара Латвии? Коха рассказала о возлюбленном

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ФОТО: instagram/suharevs

Латвийская звезда тяжелой атлетики Ребека Коха недавно рассказала, что возобновила отношения с любимым, с которым однажды рассталась. Как оказалось, ее друг тоже тяжелоатлет - молодой латвийский спортсмен Ритвар Сухарев. 

Как рассказала Коха изданию Vakara Ziņas, они с Ритваром знакомы уже с 12-ти лет.

"Можно даже сказать, что мы вместе выросли", - призналась чемпионка Европы.

Пара уже раньше была вместе, но распалась. Коха даже посвятила татуировку любимому - четверостишье на левом боку из песни Queen "Love Of My Life".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💓Be Your Own Kind Of Beautiful 💓

Публикация от Rebeka Koha (@rebeka_koha)

Теперь после некоторого периода разлуки и раздумий пара снова возобновила отношения. 

"Вместе лучше, чем врозь. Сейчас все в порядке и мы все решили", - поделилась Ребека.

Напомним, в апреле молодой тяжелоатлет Ритвар Сухарев на чемпионате Европы в Батуми завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма.

Его возлюбленная, тяжелоатлетка Ребека Коха, там же стала чемпионкой Европы в весовой категории до 59 килограммов. Таким образом она защитила титул, завоеванный год назад.

Предлагаем заглянуть, чем в социальных сетях делится возлюбленный Кохи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Family is the biggest motivation ❤️❤️❤️#family #miss #love

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Thinking 💭

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Training 🏋🏻 #olympicweightlifting #crossfit #training

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After Sunday training with @d.elmurzaev #weightlifting #friends #boxing

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#music #guitar

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#InstaSize #bestfriends #best #strong #weightlifting

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