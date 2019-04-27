Фото с места событий: на перекрытом Деглавском мосту прошел пикник

В субботу, 27 апреля, на закрытом для движения Деглавском мосту прошел пикник. Гостями мероприятия стали люди, отозвавшиеся на призыв, размещенный буквально накануне в социальной сети Facebook.
Согласно описанию мероприятия, организаторами пикника выступили активисты Riga Tactical Urbanists и общество жителей района Авоту.
Желающих поучаствовать в мероприятии призывали взять с собой столы, кресла, пледы, музыкальные инструменты, настольные игры и другие вещи, которые делают пикник весёлым.
По наблюдению TV3 Ziņas, за первые полчаса на пикник собралось около 100 человек - в большинстве своем велосипедистов. Как рассказала одна из участниц, которая перемещается на велосипеде:
"Нам не хватает пространства, мы хотим больше незагрязненного воздуха и свободную среду, в которой чувствовать себя безопасно в передвижении".
Спустя час после начала пикника организаторы в социальной сети Twitter сообщили, что субботу на мосту проводят около 200 рижан.
Команда TVNET отправилась на мост, чтобы показать, что там происходило!
Галерея: Пикник на закрытом Деглавском мосту
Галерея: Плачевное состояние Деглавского моста