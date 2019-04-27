Сб, 27.04.2019
Что же до Порошенко, то ушел он вполне достойно. За власть не цеплялся, давления на избиркомы не оказывал. Был первым, кто поздравил Зеленского с победой. Пообещав при этом политики не оставлять. Иван Пауков, комментатор TVNET

Фото с места событий: на перекрытом Деглавском мосту прошел пикник

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ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

В субботу, 27 апреля, на закрытом для движения Деглавском мосту прошел пикник. Гостями мероприятия стали люди, отозвавшиеся на призыв, размещенный буквально накануне в социальной сети Facebook.

Согласно описанию мероприятия, организаторами пикника выступили активисты Riga Tactical Urbanists и общество жителей района Авоту.

Желающих поучаствовать в мероприятии призывали взять с собой столы, кресла, пледы, музыкальные инструменты, настольные игры и другие вещи, которые делают пикник весёлым.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

По наблюдению TV3 Ziņas, за первые полчаса на пикник собралось около 100 человек - в большинстве своем велосипедистов. Как рассказала одна из участниц, которая перемещается на велосипеде:

"Нам не хватает пространства, мы хотим больше незагрязненного воздуха и свободную среду, в которой чувствовать себя безопасно в передвижении".

Спустя час после начала пикника организаторы в социальной сети Twitter сообщили, что субботу на мосту проводят около 200 рижан.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Команда TVNET отправилась на мост, чтобы показать, что там происходило!

Галерея: Пикник на закрытом Деглавском мосту 

Галерея: Плачевное состояние Деглавского моста

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