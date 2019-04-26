Вопреки запретам: на Деглавском мосту пройдет пикник

В субботу, 27 апреля, на закрытом для движения Деглавском мосту пройдет пикник. В соцсети Facebook была создана страница, где опубликована информация о мероприятии.
Организаторами пикника являются активисты Riga Tactical Urbanists и общество жителей района Авоту.
Желающих поучаствовать в мероприятии призывают брать с собой столы, кресла, пледы, музыкальные инструменты, настольные игры и другие вещи, которые сделают пикник весёлым.
Организаторы пикника указали, что с закрытием Деглавского моста, жителям открылось публичное пространство, которое ранее было им недоступно.
Начало мероприятия назначено на 16:00, в нем о своем участии заявили 147 человек.