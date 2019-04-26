Вопреки запретам: на Деглавском мосту пройдет пикник

Организаторами пикника являются активисты Riga Tactical Urbanists и общество жителей района Авоту.

Желающих поучаствовать в мероприятии призывают брать с собой столы, кресла, пледы, музыкальные инструменты, настольные игры и другие вещи, которые сделают пикник весёлым.

Организаторы пикника указали, что с закрытием Деглавского моста, жителям открылось публичное пространство, которое ранее было им недоступно.