Сб, 27.04.2019
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Вопреки запретам: на Деглавском мосту пройдет пикник

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Закрытый Деглавский мост

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

В субботу, 27 апреля, на закрытом для движения Деглавском мосту пройдет пикник. В соцсети Facebook была создана страница, где опубликована информация о мероприятии.

Организаторами пикника являются активисты Riga Tactical Urbanists и общество жителей района Авоту.

Желающих поучаствовать в мероприятии призывают брать с собой столы, кресла, пледы, музыкальные инструменты, настольные игры и другие вещи, которые сделают пикник весёлым.

Организаторы пикника указали, что с закрытием Деглавского моста, жителям открылось публичное пространство, которое ранее было им недоступно.

Начало мероприятия назначено на 16:00, в нем о своем участии заявили 147 человек.

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