Как полиция закрывала Деглавский мост
В 5 часов утра в четверг для движения был закрыт Деглавский мост в Риге, в результате чего значительно изменены маршруты общественного транспорта, в соответствующем месте столицы ожидаются пробки.
По словам начальника Госполиции Интса Кюзиса, мост будет закрыт до момента, пока Рижская дума не представит Государственному бюро по контролю за строительством (BVKB) документы, по которым BVKB могло бы убедиться в безопасности моста.
В данный момент все свидетельствует о том, что мост угрожает безопасности общества, потому принято такое решение.
По мосту смогут передвигаться велосипеды и пешеходы.
"Я присутствовал при очень многих трагедиях, и у меня нет никакого права полагаться на то, что ничего не произойдет. Для того есть эксперты и BVKB, чтобы публичные сооружения контролировались", - сказал Кюзис.
Заместитель председателя Рижской думы Вадим Баранник со своей стороны заявил, что дума до сих пор не поняла, какие документы хочет получить BVKB и почему BVKB не берет во внимание заключение сертифицированного архитектора Рижского технического университета о том, что мост безопасен.
"Департамент сообщения сделал все, чтобы убедить Госполицию и BVKB в безопасности моста, но убедить не удалось. Дальнейшее - как будет организовано движение - это уже ответственность полиции", - сказал Баранник.
Согласно информации Rīgas satiksme, 11 маршрут троллейбуса будет закрыт. Проездные, приобретенные на данный маршрут, можно будет использоваться в троллейбусе 13 маршрута без регистрации.
22 маршрут троллейбуса по направлению к вокзалу будет курсировать по маршруту до ул. А.Деглава, затем по ул. А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А. Чака и далее по маршруту. По направлению в Плявниеки - по маршруту до ул. Авоту, далее по ул. Авоту, Я.Асара, Пернавас, Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту.
3 и 6 маршруты автобусов по направлению в Даугавгриву и ул. Абренес будут курсировать по маршруту до ул. А. Деглава, далее по А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А.Чака, Пернавас и далее по маршруту. По направлению в Плявниеки и Дрейлини - по маршруту до ул. Пернавас, далее по ул. Пернавас, А.Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту.
13 маршрут автобуса по направлению к Бабитской станции будет курсировать по маршруту до ул. Пиедруяс, далее по ул. Пиедруяс, Виеталвас, Матиса, Авоту и далее по маршруту. По направлению в Preču-2 - по маршруту до ул. Авоту, далее по ул.Авоту, Матиса, Виеталвас, Вестиенас и далее по маршруту.
47 маршрут автобуса по направлению к ул. Абренес будет курсировать по маршруту до ул. А.Деглава, далее по А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А.Чака и далее по маршруту. По направлению в Гетлини - по маршруту до ул. А.Чака, далее по А.Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту.
50 маршрут автобуса по направлению к ул. Аберенес будет курсировать по маршруту до ул. Ницгалес, далее по ул. Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А.Чака, Бруниниеку и далее по маршруту. По направлению к TEC-2 - по маршруту до ул. Стабу, далее по ул. Стабу, А.Чака, Земитанский мост, ул.Дзелзавас, Ницгалес и далее по маршруту.
51 и 52 маршруты автобусов по направлению к ул.Абренес будут курсировать по маршруту до ул. А.Деглава, далее по А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. А.Чака, пернавас, Валмиерас и далее по маршруту. По направлению к Улброке и Плявниекскому кладбищу - по маршруту до ул А.Деглава, далее по А.Деглава, Пернавас, А.Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту.
214 маршрут минибуса по направлению в Дрейлини будет курсировать по маршруту до ул. Валмиерас, далее по ул. Валмиерас, Матиса, Виеталвас, Вестиенас, Пилдас, Ницгалес, Сеску и далее по маршруту. По направлению к вокзалу - по маршруту до ул. Сеску, далее по ул. Сеску, Виеталвас, Матиса, Валмиерас и далее по маршруту.
338 маршрут минибуса по направлению в Плявниеки будет курсировать по маршруту до ул. Авоту, далее по ул. Авоту, Я.Асара, Пернавас, А.Чака, Земитанский мост, ул. Дзелзавас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту. По направлению в Иманту - по маршруту до ул. А.Деглава, далее по ул. А.Деглава, Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю, Земитанский мост, ул. а.Чака и далее по маршруту.
Ночной маршрут автобуса N6 по направлению в Плявниеки будет курсировать по маршруту до ул. Авоту, далее по ул. Авоту, Матиса, Виеталвас, Пиедруяс, Пилдас, Ницгалес, А.Деглава и далее по маршруту. По направлению в Плявниеки - по маршруту до ул. А.Деглава, далее по ул. А.Деглава, Ницгалес, Виеталвас, Матиса, Авоту и далее по маршруту.