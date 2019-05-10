В Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Коротко о главном

Где и когда?

Ещё в 2015 году на конгрессе ИИХФ было принято решение, что чемпионат мира по хоккею в 2019 году пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.

Мировое первенство по традиции будут принимать два города. Обычно, это два крупнейших города одной страны и в этом году исключения не произошло. Чемпионат пройдёт в Братиславе и Кошице. Эти города уже принимали чемпионат мира в 2011 году.

Кстати, организация чемпионата мира могла достаться Швейцарии, но перед итоговым голосование они решили отказаться и в итоге примут мировое первенство через год.

С расписанием матчей вы можете ознакомиться здесь.

Арены ЧМ-2019

Главной ареной предстоящего чемпионата мира станет братиславская "Словнафт Арена", которая вмещает 10 тысяч зрителей и является домашней ареной "Слована", который выступает в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ). В Кошице матчи пройдут на "Стил-Арене", которая вмещает 8300 зрителей.

"Стил Арена", Кошице ФОТО: Martin Divisek/EPA/Scanpix

Команды распределены на две группы - А и В. Команды из группы "А" проведут матчи в Кошице, а команды из группы "В" - в Братиславе.

С турнирной таблицей вы можете ознакомиться здесь.

Формат турнира

Тут всё просто и без сюрпризов. 16 лучших команд мира распределены на две группы по восемь сборных. Первые четыре команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Команды, которые займут последние места, вылетят в первый дивизион чемпионата мира на следующий год. В 2020 году их места займут две лучшие команды первого дивизиона за 2019 год.

Фавориты

Пожалуй, в числе фаворитов ежегодно перечисляются одни и те же команды. Этот год не стал исключением. Основная борьба развернётся между Финляндией, Канадой, США, Швецией (действующими чемпиона мира) и Россией, которая привезла в Словакию один из самых звёздных составов за последнее десятилетие.

Хоккеисты сборной России ФОТО: David W Cerny/Reuters/Scanpix

Конечно, удивить может любая команда, но если быть реалистами, то в финале мы увидим именно сборные перечисленные выше.

А как же Латвия?

Лучшим достижением нашей сборной является седьмое место, которое удалось достичь в 1997, 2004 и 2009 годах. На прошлогоднем чемпионате мира нашей команде впервые с 2009 года удалось пробиться в четвертьфинал, но там мы были вынуждены признать превосходство шведов (2:3), которые в итоге стали чемпионами мира.

Сборная Латвии, конечно, не является фаворитом чемпионата, но потрепать нервы главным претендентам на медали мы должны.

Подопечные Боба Хартли отправляются в Словакию без ряда ведущих игроков. Чемпионат мира по разным причинам пропустят Каспар Даугавиньш, Эдгар Кулда, Мартиньш Карсумс, Микелис Редлихс и Андрис Джериньш.

ФОТО: Ottawa Senators/Facebook

Но не стоит отчаиваться. В составе латвийской сборной есть достаточно игроков, которые должны стать ключевыми для команды. Большие надежды болельщики возлагают на пару хоккеистов из НХЛ - Теодора Блюгера и Рудольф Балцерса.

Будем надеяться, что болельщики сборной останутся довольными выступлением национальной команды. Да, проблем много, что было видно в проверочных матчах, но выход в четвертьфинал не кажется невыполнимой задачей.

Полное расписание матчей сборной Латвии:

11 мая, 17:15, Латвия - Австрия

12 мая, 21:15, Латвия - Швейцария

14 мая, 17:15, Италия - Латвия

16 мая, 21:15, Чехия - Латвия

18 мая, 13:15, Латвия - Россия

20 мая, 17:15, Швеция - Латвия

21 мая, 17:15, Норвегия - Латвия