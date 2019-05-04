К концу года банк Luminor станет американским

Сделка американской компании "The Blackstone Group" по приобретению пакета акций одного из крупнейших в трех странах Балтии банка "Luminor", скорее всего, завершится во второй половине этого года, хотя ранее планировалось, что это произойдет в первой половине 2019 года.
"Продление срока завершения сделки обусловлено более широкой, чем планировалось, административной подготовкой, поэтому процесс продлится дольше запланированного. Мы уверены, что сделка будет завершена во второй половине этого года", – комментировала BNS руководитель по вопросам коммуникации "Luminor" в Литве Гедре Бельските.
Один из нынешних акционеров "Luminor" - финансовая группа стран Северной Европы "Nordea" - на этой неделе указала в опубликованном отчете, что "Blackstone" завершает подготовку документов, в том числе и тех, которые будут представлены Европейскому Центробанку (ЕЦБ).
"В данный момент "Blackstone" завершает подготовку документов, поэтому завершение транзакции, наиболее вероятно, состоится во второй половине 2019 года", - говорится в отчете "Nordea" о деятельности в первом квартале.
В январе Еврокомиссия разрешила "Blackstone Group" приобрести банк "Luminor".
В сентябре прошлого года сообщалось, что "Blackstone Group" и возглавляемый ею консорциум за 1 млрд евро покупает 60% акций зарегистрированного в Эстонии банка "Luminor", и будет управлять банком вместе с нынешними акционерами - "Nordea Bank" и "DNB".
Банк "Luminor" был создан в 2017 года в результате объединения банков "Nordea" и "DNB" в странах Балтии. Штаб-квартира банка в Эстонии управляет отделениями банка в Литве и Латвии.