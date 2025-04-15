Таксомоторная отрасль недовольна монопольным положением эстонского Bolt в Латвии

Профсоюз отметил, что планирует встретиться с VID, чтобы получить разъяснение по поводу начисляемых таксистам налогов.

Председатель LAKRS Инга Вейиня на совещании также указала, что перед туристическим сезоном Риге грозит дефицит такси.

По словам представителей организаций, Министерство сообщения договорилось с участниками совещания, что до 15 мая все заинтересованные стороны подготовят конкретные предложения, чтобы договориться о дальнейших действиях и восстановить честную конкуренцию.

Компанию Bolt в 2013 году основал Маркус Виллиг, которому в настоящее время принадлежит 16,87% капитала компании.

Bolt - это платформа транспортных услуг, которой пользуются более 200 миллионов клиентов и более 4,5 миллионов водителей и курьеров в более чем 50 странах и 600 городах Европы и Африки.

Организация работодателей легковых такси Латвии была создана в 2007 году и возглавляется Алексеем Игнатьевым.

LAKRS - это неправительственная организация, объединяющая работников различных профессий, которые на данный момент трудятся более чем в 200 компаниях и учреждениях как в государственном, так и в частном секторе. Цель организации - объединить работников для совместных действий в защиту интересов профсоюза и усиления его влияния в реализации законных требований.