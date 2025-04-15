Таксомоторная отрасль недовольна монопольным положением эстонского Bolt в Латвии

Латвийская таксомоторная отрасль выступает против монопольного положения эстонской компании Bolt в Латвии, сообщили представители Организации латвийских работодателей легковых такси и профсоюза общественных услуг и транспорта (LAKRS).
Представители этих организаций сообщили, что во вторник, 15 апреля, в Министерстве сообщения состоялось совещание, на котором обсуждалось влияние платформы Bolt на латвийский рынок и растущая угроза для местных перевозчиков.
На совещании представители таксомоторной отрасли подчеркнули, что зарегистрированная в Эстонии компания Bolt систематически "вытесняет" с рынка латвийские таксомоторные предприятия, диктуя правила игры и тем самым не обеспечивая честную конкуренцию.
По словам представителей организаций, за последние месяцы количество зарегистрированных в Риге такси сократилось более чем на 200 единиц. Платформа сознательно снижает тарифы для лицензированных таксоперевозчиков, одновременно поддерживая автомобили с "белыми номерами" без четких механизмов контроля.
Bolt в одностороннем порядке устанавливает ценовую и скидочную политику, не позволяя перевозчикам участвовать в этом процессе и делая невозможным корректный расчет налога на добавленную стоимость (PVN).
Кроме того, по мнению организаций, иностранная компания Bolt оптимизирует уплату налогов в Латвии, получая тем самым необоснованное преимущество перед местными таксомоторными компаниями, включая единственную национальную платформу Smile Taxi.
Профсоюз LAKRS на совещании подчеркнул, что для того, чтобы заработать установленную минимальную зарплату, таксистам в Латвии приходится работать в двойную смену. Однако даже при этом нет гарантии получения минимальной зарплаты, поскольку в Государственную налоговую службу (VID) может поступать три разных вида информации о проделанной работе таксистов.
Профсоюз отметил, что планирует встретиться с VID, чтобы получить разъяснение по поводу начисляемых таксистам налогов.
Председатель LAKRS Инга Вейиня на совещании также указала, что перед туристическим сезоном Риге грозит дефицит такси.
По словам представителей организаций, Министерство сообщения договорилось с участниками совещания, что до 15 мая все заинтересованные стороны подготовят конкретные предложения, чтобы договориться о дальнейших действиях и восстановить честную конкуренцию.
Компанию Bolt в 2013 году основал Маркус Виллиг, которому в настоящее время принадлежит 16,87% капитала компании.
Bolt - это платформа транспортных услуг, которой пользуются более 200 миллионов клиентов и более 4,5 миллионов водителей и курьеров в более чем 50 странах и 600 городах Европы и Африки.
Организация работодателей легковых такси Латвии была создана в 2007 году и возглавляется Алексеем Игнатьевым.
LAKRS - это неправительственная организация, объединяющая работников различных профессий, которые на данный момент трудятся более чем в 200 компаниях и учреждениях как в государственном, так и в частном секторе. Цель организации - объединить работников для совместных действий в защиту интересов профсоюза и усиления его влияния в реализации законных требований.
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