Аболс получил травму и закончил выступления на ЧМ-2019

Аболс получил травму во время воскресного матча против Швейцарии, в котором сборная Латвии уступила со счётом 1:3. Во втором периоде форвард заблокировал бросок соперника, но шайба угодила в руку.

Как сообщает портал, рентген показал, что у Аболса сломан палец, поэтому для него чемпионат мира закончился. В ближайшее время хоккеист вернётся в Лавтию, чтобы провести операцию.

"Сегодня мы бились до последнего, несмотря на то что потеряли из-за травмы Родриго Аболса. Я горжусь нашей командой. Завтра будем знать, насколько тяжелое повреждение у Аболса, но выглядит все не очень хорошо", - сказал после матча тренер сборной Латвии Боб Хартли.