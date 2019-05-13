Пн, 13.05.2019
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Аболс получил травму и закончил выступления на ЧМ-2019

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Родриго Аболс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Нападающий сборной Латвии по хоккею Родриго Аболс во время матча против Швейцарии сломал палец и преждевременно закончил выступления на чемпионате мира в Словакии, сообщает портал sportacentrs.com.

Аболс получил травму во время воскресного матча против Швейцарии, в котором сборная Латвии уступила со счётом 1:3. Во втором периоде форвард заблокировал бросок соперника, но шайба угодила в руку.

Как сообщает портал, рентген показал, что у Аболса сломан палец, поэтому для него чемпионат мира закончился. В ближайшее время хоккеист вернётся в Лавтию, чтобы провести операцию.

"Сегодня мы бились до последнего, несмотря на то что потеряли из-за травмы Родриго Аболса. Я горжусь нашей командой. Завтра будем знать, насколько тяжелое повреждение у Аболса, но выглядит все не очень хорошо", - сказал после матча тренер сборной Латвии Боб Хартли.

На чемпионате мира в Словакии Аболс выступал в одном звене с Рудольфом Балцерсом и Роналдом Кениньшем. В первом матче против Австрии Аболс отметился голом. Для 23-летнего хоккеиста это уже четвёртый чемпионат мира.

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