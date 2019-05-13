Конфликт Порзиньгиса в Лиепае: Один пострадавший был госпитализирован

В службе подтвердили, что в Лиепае был получен вызов на место конфликта на улицу Зивью. Один человек был доставлен в медицинское учреждение.

По его словам, к нему пристали и напали на него, после чего он начал действовать в ответ. "Все произошло в один момент. Одного моего там сразу положили, нет, двух положили сразу. Какие-то из Каросты. И тогда все пошло... Один стулом бросил - попал мне по голове и еще одному другу. Там несколько стульев летало. И потом опять!", - пояснил спортсмен.