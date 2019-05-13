Конфликт Порзиньгиса в Лиепае: Полиция возбудила уголовное дело

Оценив ситуацию, было решено возбудить уголовное дело. Об этом сообщила представитель Госполиции Мадара Шерснева.

Для выяснения точных обстоятельств было возбуждено уголовное дело по разделу Уголовного закона о преступлениях против общей безопасности и общественного порядка. Полиция не получала никаких заявлений от отдельных лиц, дело было начато по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы неотложной медицинской помощи доставили в медучреждение человека, пострадавшего в результате конфликта с участием латвийского профессионального баскетболиста Кристапа Порзиньгиса.