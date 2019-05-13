Конфликт Порзиньгиса в Лиепае: Полиция возбудила уголовное дело

Государственная полиция возбудила уголовное дело о драке, в которой замешан известный латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис. Об этом сообщает LNT Ziņas.
Оценив ситуацию, было решено возбудить уголовное дело. Об этом сообщила представитель Госполиции Мадара Шерснева.
Для выяснения точных обстоятельств было возбуждено уголовное дело по разделу Уголовного закона о преступлениях против общей безопасности и общественного порядка. Полиция не получала никаких заявлений от отдельных лиц, дело было начато по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы неотложной медицинской помощи доставили в медучреждение человека, пострадавшего в результате конфликта с участием латвийского профессионального баскетболиста Кристапа Порзиньгиса.
12 мая в соцсетях появилось скандальное видео, как известный латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис участвует в драке. Сейчас после различных спекуляций своим знакомым с помощью голосовой записи ситуацию прокомментировал сам баскетболист.