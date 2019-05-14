"Этнического конфликта там не было". Очевидец рассказал о драке с участием Порзиньгиса

В воскресенье, 12 мая, ранним утром в Лиепае возник конфликт с участием Порзиньгиса.

На место прибыла как полиция, так и медики службы неотложной медицинской помощи.

Когда конфликт был решен, две персоны 1994 и 1992 года рождения были переданы медикам для дальнейшего осмотра.

На видео очевидца можно наблюдать Порзиньгиса с разбитым до крови лицом. Сам латвийский баскетболист 1995 года рождения.

Никаких заявлений в полицию от участников драки не было получено, однако полиция начала проверку.

Согласно сказанному очевидцем этнического конфликта не было, а также драка не была связана с уходом Порзиньгиса из "Нью-Йорк Никс", как ранее ошибочно предполагали СМИ.