"Этнического конфликта там не было". Очевидец рассказал о драке с участием Порзиньгиса

Латвийский профессиональный баскетболист Кристап Порзиньгис, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс" в воскресенье ввязался в конфликт, который оказался обычной дракой и не более. Об этом TV3 рассказал очевидец, пожелавший остаться анонимным.
В воскресенье, 12 мая, ранним утром в Лиепае возник конфликт с участием Порзиньгиса.
На место прибыла как полиция, так и медики службы неотложной медицинской помощи.
Когда конфликт был решен, две персоны 1994 и 1992 года рождения были переданы медикам для дальнейшего осмотра.
На видео очевидца можно наблюдать Порзиньгиса с разбитым до крови лицом. Сам латвийский баскетболист 1995 года рождения.
Никаких заявлений в полицию от участников драки не было получено, однако полиция начала проверку.
Согласно сказанному очевидцем этнического конфликта не было, а также драка не была связана с уходом Порзиньгиса из "Нью-Йорк Никс", как ранее ошибочно предполагали СМИ.
"Это все глупости! Ничего такого там нет. Там началось просто... Не поделили. Слово за слово, те два парня подрались в своем кругу. (..)Никакого разжигания ненависти не было. Простая дворовая драка".