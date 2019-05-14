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"Этнического конфликта там не было". Очевидец рассказал о драке с участием Порзиньгиса

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Кристап Порзиньгис

ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийский профессиональный баскетболист Кристап Порзиньгис, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс" в воскресенье ввязался в конфликт, который оказался обычной дракой и не более. Об этом TV3 рассказал очевидец, пожелавший остаться анонимным.

В воскресенье, 12 мая, ранним утром в Лиепае возник конфликт с участием Порзиньгиса.

На место прибыла как полиция, так и медики службы неотложной медицинской помощи.

Когда конфликт был решен, две персоны 1994 и 1992 года рождения были переданы медикам для дальнейшего осмотра. 

На видео очевидца можно наблюдать Порзиньгиса с разбитым до крови лицом. Сам латвийский баскетболист 1995 года рождения. 

Никаких заявлений в полицию от участников драки не было получено, однако полиция начала проверку.

Согласно сказанному очевидцем этнического конфликта не было, а также драка не была связана с уходом Порзиньгиса из "Нью-Йорк Никс", как ранее ошибочно предполагали СМИ. 

"Это все глупости! Ничего такого там нет. Там началось просто... Не поделили. Слово за слово, те два парня подрались в своем кругу. (..)Никакого разжигания ненависти не было. Простая дворовая драка". 

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