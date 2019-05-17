СМИ: Хоккеисты сборной России выпили 160 бокалов пива после матча с Чехией

Словацкий спортивный портал sport24.pluska.sk опубликовал фотографии, на которых видно, как сборная России по хоккею ужинает в одном из ресторанов Братиславы.
Сообщается, что ужин российских хоккеистов состоялся 13 мая, сразу после матча группового турнира с Чехией (3:0).
На фотографиях видны хоккеисты сборной России, которые находятся внутри и около одного из популярных ресторанов азиатской кухни в столице Словакии. На столах спортсменов можно заметить пивные бокалы. Словацкие СМИ сообщают, что хоккеисты сначала заказали суши, а затем выпили около 160 бокалов пива.
Так как российская команда была в составе 24 человек, то нехитрым математическим вычислением можно прийти к выводу, что это около шести бокалов пенного напитка на одного человека.
Стоит отметить, что в следующем матче подопечные Ильи Воробьева нанесли сокрушительное поражение сборной Италии (10:0). Сборная России на ЧМ-2019 одержала победу во всех четырех матчах.
В следующем матче россияне сыграют с командой Латвии. Игра состоится 18 мая в 13:15 по латвийскому времени.