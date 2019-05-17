СМИ: Хоккеисты сборной России выпили 160 бокалов пива после матча с Чехией

На фотографиях видны хоккеисты сборной России, которые находятся внутри и около одного из популярных ресторанов азиатской кухни в столице Словакии. На столах спортсменов можно заметить пивные бокалы. Словацкие СМИ сообщают, что хоккеисты сначала заказали суши, а затем выпили около 160 бокалов пива.